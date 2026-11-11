IPhone, oltre 100mila frasi escluse dalla tastiera: ci sono anche Trump e il Covid
Un'analisi sul sistema operativo dei dispositivi Apple rivela oltre centomila espressioni escluse dal completamento automatico per evitare contenuti controversi o inappropriati.
- La tastiera di iOS esclude oltre centomila espressioni dai suggerimenti automatici, filtrando contenuti controversi, offensivi o ritenuti inappropriati.
- La lista include frasi sulla politica, l’immigrazione, le pandemie e persino affermazioni quotidiane, ma gli utenti possono comunque digitarle liberamente.
- Un ricercatore ha individuato il database nelle tabelle di sistema; Apple conferma che i filtri mirano a evitare suggerimenti potenzialmente offensivi o infondati.
Un’analisi sul sistema operativo dei dispositivi Apple rivela oltre centomila espressioni escluse dal completamento automatico per evitare contenuti controversi o inappropriati.
- I filtri nascosti nel completamento automatico
- Dalla politica ai dubbi di tutti i giorni
- Come è stata svelata la "lista nera"
I filtri nascosti nel completamento automatico
Quando scriviamo un messaggio dallo smartphone, tendiamo a dare per scontato il lavoro svolto dagli algoritmi di suggerimento.
La tastiera dell’iPhone mostra le parole successive ancora prima che le dita completino la digitazione, velocizzando la conversazione quotidiana.
Dietro tale comodità apparente si nasconde però una selezione preventiva molto articolata.
Un’indagine recente condotta dal ricercatore Derik Kauffman ha portato alla luce un vero e proprio registro contenente oltre centomila formule testuali che il sistema di Cupertino sceglie deliberatamente di non suggerire mai.
Il meccanismo coinvolge tutte le lingue principali e non si limita a bloccare il completamento automatico durante la scrittura classica, ma interviene anche nella digitazione a scorrimento.
Le espressioni presenti nell’elenco non compaiono tra i suggerimenti e, in diversi casi, il sistema operativo tende persino a modificarle o correggerle durante l’inserimento.
Questo non significa che sia impossibile scrivere determinati concetti. Gli utenti conservano la piena libertà di digitare qualsiasi frase carattere per carattere, ma il testo predittivo di iOS evita in modo sistematico di anticipare il pensiero di chi scrive quando ci si avvicina a temi delicati.
Dalla politica ai dubbi di tutti i giorni
La varietà dei contenuti finiti sotto la lente degli sviluppatori rivela una gestione rigorosa dell’opinione pubblica e dell’attualità.
Tra le espressioni bloccate spiccano affermazioni a sfondo politico, come quelle relative al presidente statunitense o alla natura di determinati assetti geopolitici.
Anche nella versione italiana della tastiera emergono filtri specifici legati alla sovranità dei territori e alla politica internazionale, oltre a tesi negate sull’origine delle pandemie.
La lista delle esclusioni non si limita ai grandi dibattiti ideologici o alla disinformazione sanitaria. Al suo interno compaiono anche definizioni legate all’immigrazione, teorie sul dibattito politico locale e persino frasi del tutto innocue o legate alla vita quotidiana.
Tra le curiosità emerse figurano smentite su figure del folklore popolare o semplici segnalazioni di malfunzionamento dei servizi di messaggistica di casa Apple.
L’obiettivo sembra essere quello di erigere un muro protettivo attorno a qualsiasi affermazione che possa generare attrito, disinformazione o disagio nell’utente finale.
Come è stata svelata la “lista nera”
La scoperta del database interno è avvenuta analizzando le tabelle di sistema in cui il software archivia le proprie regole di digitazione.
Per decodificare questa ingente mole di informazioni e riconvertirla in formato leggibile, l’analista si è avvalso di avanzati strumenti di intelligenza artificiale.
L’esattezza dei dati emersi e la presenza del blocco parole di Apple sono state successivamente verificate e confermate in modo indipendente da altri esperti di sicurezza informatica, confermando l’estensione del fenomeno a livello globale.
Interpellata sulla vicenda, l’azienda ha chiarito la propria posizione ufficiale riguardo al funzionamento del software. La scelta di escludere determinate combinazioni di parole nasce dalla volontà precisa di evitare la generazione automatica di frasi potenzialmente offensive, inappropriate o prive di riscontro pratico.
La società precisa che il controllo finale resta nelle mani del proprietario del dispositivo, libero di ignorare i suggerimenti automatici e di scrivere qualsiasi testo preferisca, senza che la tastiera ne impedisca la pubblicazione o l’invio nei canali di comunicazione scelti.