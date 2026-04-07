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Il primo iPhone pieghevole non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni iniziano a combaciare. Tra possibili ritardi e dettagli sempre più interessanti, il progetto prende forma.

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Apple non ha ancora annunciato ufficialmente il suo primo pieghevole, ma nelle ultime settimane indiscrezioni e report hanno contribuito a delineare un quadro più definito. Il dispositivo viene indicato quasi ovunque come iPhone Fold, anche se il nome commerciale resta sconosciuto e, secondo le ricostruzioni più attendibili, dovrebbe segnare l’ingresso di Cupertino in un segmento finora dominato dai produttori Android. Ora, però, resta da capire ciò che appare concreto da ciò che rimane nel campo delle ipotesi.

Quando potrebbe arrivare iPhone Fold?

Diverse fonti convergono sull’idea che Apple voglia collocare il debutto del pieghevole nel 2026, in un periodo vicino al lancio della gamma iPhone 18. Per mesi si è parlato di una presentazione autunnale, con settembre indicato come finestra in linea con gli altri modelli di fascia alta.

Negli ultimi report, però, sono emersi dubbi sulla reale disponibilità. Alcune fonti ipotizzano una commercializzazione successiva all’evento di presentazione, con un arrivo nei negozi posticipato di alcune settimane. Altre si spingono oltre e indicano dicembre come possibile finestra di lancio. A complicare il quadro ci sono indiscrezioni che parlano di difficoltà emerse nella fase iniziale dei test produttivi, con criticità ingegneristiche che potrebbero richiedere più tempo del previsto. In questo contesto, il rischio di uno slittamento di alcuni mesi resta plausibile, anche se non confermato.

Allo stesso tempo, altre informazioni provenienti dalla catena produttiva fanno riferimento a una trial production già avviata presso Foxconn. Un passaggio generalmente interpretato come un segnale rilevante, perché indica che il progetto ha superato la fase puramente concettuale ed è entrato in uno stadio più avanzato di sviluppo.

Che forma potrebbe avere il pieghevole Apple?

Sul design, il profilo emerso appare piuttosto coerente. iPhone Fold dovrebbe adottare una struttura “book-style”, con apertura a libro, ma con proporzioni diverse rispetto a molti rivali Android. Le immagini condivise mostrano un dispositivo più largo e più basso rispetto ai Pro Max tradizionali, con una forma che, da chiuso, ricorda quasi un passaporto.

Una volta aperto, il pannello interno dovrebbe raggiungere circa 7,8 pollici. La superficie utile sarebbe quindi più vicina a quella di un iPad mini che a quella di un iPhone Pro Max. La scelta sembrerebbe privilegiare l’esperienza da aperto, con un formato più adatto alla fruizione di contenuti e all’utilizzo affiancato delle app.

Le indiscrezioni indicano inoltre un dispositivo particolarmente sottile. Da aperto si parla di uno spessore intorno ai 4,5 millimetri, mentre da chiuso dovrebbe attestarsi tra i 9 e i 9,5 millimetri.

Come sarà iPhone Fold: specifiche e design

Alcuni leak parlano della presenza di un doppio modulo fotografico posteriore e dell’assenza di Face ID. Al suo posto dovrebbe tornare il Touch ID integrato nel tasto laterale. Per la fotocamera frontale, alcune indiscrezioni fanno riferimento a un foro nel display.

Apple starebbe inoltre lavorando per rendere la piega del display il meno visibile possibile. C’è chi parla di una soluzione quasi impercettibile e chi, in modo più prudente, ritiene che il segno verrebbe semplicemente ridotto in modo significativo.

Sul fronte software, il pieghevole dovrebbe continuare a utilizzare iOS e non iPadOS, ma con un’interfaccia adattata a uno schermo più ampio.

Quanto costerà lo smartphone pieghevole Apple?

Le cifre circolate oscillano intorno ai 2.000 dollari, con alcune stime che si spingono fino a 2.399 dollari. Uno scenario coerente con il posizionamento premium attribuito al progetto. Per il resto, finché Apple non uscirà allo scoperto, la parola chiave resta una sola: prudenza.