IPhone Fold, nuove indiscrezioni confermano l'arrivo di un prodotto premium

In Sintesi

iPhone fold sarà un pieghevole “a libro”estremamente sottile e resistente, pronto a ridefinire per sempre il segmento degli smartphone foldable.

La produzione di massa sarebbe già avviata, con un possibile debutto nei primi mesi del 2026 a un prezzo premium stimato tra i 2.000 e i 2.500 dollari.

La scheda tecnica del primo iPhone pieghevole (chiamato forse iPhone Fold) comincia a prendere forma e le ultime indiscrezioni al riguardo sono state diffuse dal noto leaker Digital Chat Station. Stando a quanto condiviso su Weibo, Apple starebbe lavorando a un dispositivo totalmente diverso dagli iPhone prodotti fino a questo momento, sviluppando soluzioni hardware e di design pensate per affrontare quello che, a oggi, viene definito come uno dei segmenti più complessi (e per certi versi sperimentali) del mercato smartphone.

Le informazioni disponibili, comunque, riguardano un prototipo in fase avanzata e delineano un approccio che punta su tre caratteristiche principali: riduzione dello spessore, solidità strutturale e un’esperienza visiva priva di compromessi evidenti.

iPhone Fold, le innovazioni sul design

Secondo Digital Chat Station, Apple starebbe sviluppando un cosiddetto “wide foldable”, cioè uno smartphone pieghevole con apertura orizzontale e un ampio display interno. Questa descrizione, come evidente, richiama quella già adottata da dispositivi come Samsung Galaxy Z Fold7, ma con una filosofia progettuale che, stando almeno ai rumor, punta a una maggiore integrazione tra hardware e design.

La priorità assoluta sarebbe lo spessore ridotto del telaio e per raggiungere questo obiettivo l’azienda di Cupertino avrebbe preso una serie di decisioni volte a contenere l’ingombro interno, anche a costo di rinunciare ad alcune delle tecnologie, come Face ID che, da quello che sappiamo, sarà sostituito dal Touch ID laterale.

Secondo Digital Chat Station, Apple avrebbe deciso di “sacrificare” il Face ID con sensori 3D e il lettore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display, due sistemi biometrici che richiedono spazio interno aggiuntivo e aumentano la complessità del design, rendendo più difficile contenere lo spessore del dispositivo.

Altro punto centrale del progetto sarebbe la cerniera. Il leaker descrive il meccanismo come progettato seguendo standard molto rigidi, definendolo “molto resistente”, ma senza fornire ulteriori dettagli tecnici al riguardo. Sappiamo, però, che l’obiettivo del colosso di Cupertino è quello di dare ai propri consumatori un prodotto di altissima qualità, che possa fare la differenza rispetto ai competitor e riscrivere le regole del mercato.

Altre specifiche tecniche di iPhone Fold

Stando sempre a quanto condiviso da Digital Chat Station, il dispositivo avrà un display interno (a device completamente aperto) da 7,58 pollici, cosa che lo collocherebbe a metà strada tra smartphone e tablet.

Qui troverebbe posto una fotocamera frontale sotto il pannello, nota come UPC (Under Panel Camera), una tecnologia che permette di nascondere completamente il componente, eliminando fori e notch sullo schermo.

Per quanto riguarda lo schermo esterno, Digital Chat Station parla di un pannello da 5,25 pollici, con una fotocamera integrata tramite design HIAA (Hole-In-Active-Area).

Al momento, resta incerto il destino della Dynamic Island e non è ben chiaro se Apple abbia deciso di adattare questa tecnologia a uno o entrambi gli schermi oppure, come già anticipato da alcune passate indiscrezioni, eliminarla completamente.

Per quel che riguarda le fotocamere posteriori, sappiamo che iPhone Fold avrà due sensori da 48 MP. Dalle informazioni condivise, però, Digital Chat Station non specifica se ci saranno anche altre fotocamere (magari un teleobiettivo).

Quando esce iPhone Fold

Stando ai rumor, pare che iPhone Fold sia già pronto per essere portato sul mercato con la produzione di massa che dovrebbe essere iniziata già nelle settimane passate. Lecito ipotizzare, dunque, che il dispositivo possa arrivare sul mercato già nei primi mesi del 2026.

Al momento, non ci sono conferme sull’eventuale uscita globale del pieghevole, per saperne di più bisognerà attendere, quindi, la presentazione ufficiale.

Infine, l’ultima incognita riguarda il prezzo. Secondo gli analisti, il device andrà a posizionarsi nel segmento premium del mercato e potrebbe avere un costo che si aggira tra i 2000 e i 2500 dollari.