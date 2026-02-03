Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Accanto ad iPhone Fold, Apple esplora un pieghevole a conchiglia chiamato iPhone Flip. Ecco cosa dicono i report su uscita e strategie.

Da anni si parla di un iPhone pieghevole, ma nelle ultime settimane il quadro si è fatto più articolato. Accanto al cosiddetto iPhone Fold, il modello “a libro” atteso per il 2026, Apple starebbe infatti valutando anche un dispositivo a conchiglia, indicato informalmente come iPhone Flip. Si tratterebbe di un pieghevole compatto, pensato per chi cerca uno smartphone tascabile, ma al momento resta un progetto interno, privo di decisioni definitive su produzione e lancio.

Cos’è iPhone Flip?

Con iPhone Flip si indica, in modo non ufficiale, un concept di iPhone pieghevole con chiusura verticale a conchiglia. Le ricostruzioni considerate più attendibili, basate soprattutto sulla newsletter Power On di Mark Gurman per Bloomberg e riprese da diverse testate, descrivono un dispositivo che, una volta chiuso, assume una forma quasi quadrata e maneggevole, mentre da aperto offre un display paragonabile a quello di un iPhone tradizionale.

L’ispirazione è esplicita. L’idea sarebbe quella di collocarsi nello stesso segmento di Samsung Galaxy Z Flip e Motorola Razr, ovvero quello dei pieghevoli compatti orientati alla praticità d’uso. In questo scenario, iPhone Flip rappresenterebbe il “secondo” pieghevole della gamma Apple, un modello più piccolo affiancato all’iPhone Fold a libro, con l’obiettivo di ampliare l’offerta.

Tutti i report insistono però su un punto preciso. Il flip viene descritto come un progetto ancora in fase sperimentale, allo stato di dispositivo “sotto esame” nei laboratori Apple. Non esisterebbe un design congelato, né una catena produttiva avviata e, soprattutto, il lancio sarebbe tutt’altro che garantito. La decisione di procedere potrebbe arrivare solo dopo aver valutato la risposta del mercato al primo pieghevole a libro.

Come sarà il primo iPhone pieghevole?

Per capire dove si inserisce iPhone Flip, è necessario guardare al dispositivo che dovrebbe aprire la strada ai foldable di Cupertino. Il primo iPhone pieghevole viene indicato dalle fonti come un modello a libro, con apertura laterale in stile Galaxy Z Fold, posizionato al vertice dell’offerta Apple.

Le indiscrezioni più ricorrenti parlano di un pannello interno OLED pieghevole da circa 7,7–7,8 pollici, affiancato da uno schermo esterno più compatto, intorno ai 5,5 pollici. Da chiuso, il dispositivo risulterebbe più corto e leggermente più largo rispetto a un iPhone tradizionale, con un ingombro pensato per adattarsi al rapporto di forma del display interno. Alcune fonti collegano il progetto ai nuovi pannelli pieghevoli “senza piega visibile” mostrati da Samsung, che Apple potrebbe adottare per ridurre al minimo il segno centrale.

Quando arriverà lo smartphone pieghevole Apple?

Sulle tempistiche del primo iPhone pieghevole, le fonti hanno iniziato a convergere su una finestra temporale relativamente definita. Analisti e leaker che seguono da vicino la filiera Apple indicano la seconda metà del 2026 come obiettivo principale, spesso in coincidenza con il lancio della linea iPhone 18. In diversi casi si parla di una presentazione a settembre 2026, con vendite distribuite tra la fine dell’anno e il 2027, pur senza escludere possibili slittamenti in caso di criticità produttive.

Per iPhone Flip, invece, il quadro resta molto più incerto. Alcuni esperti indicano il 2027 come possibile orizzonte, altri spostano l’ipotesi fino al 2028. In ogni caso, si tratta di scenari ipotetici e non di piani definiti.

Quanto costeranno gli iPhone pieghevoli?

Le stime più citate per il modello a libro parlano di un prezzo di listino negli Stati Uniti compreso tra 2.000 e 2.500 dollari. Per il flip, al momento, non esistono cifre concrete. Commentatori e analisti tendono però a considerarlo una proposta potenzialmente più accessibile rispetto al Fold.