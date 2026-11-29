Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple

iPhone Duo è stato una delle principali novità delle ultime settimane per il settore smartphone. Il primo pieghevole Apple ha stupito i fan della Mela, creando, però, non pochi dubbi, sia tra gli utenti che nella critica.

Tra software poco ottimizzato e scelte progettuali che non hanno convinto, il Duo è finito spesso in prima pagina, anche perché ogni difetto viene evidenziato in modo ancora più marcato per via del prezzo elevato richiesto da Apple per l’acquisto (si parte da 2.369 euro).

Tra le problematiche principali c’è la rottura improvvisa del display, legata a un malfunzionamento della cerniera, progettata direttamente da Apple con l’obiettivo (centrato solo in parte) di rendere la piega invisibile.

Dopo alcune settimane in cui le unità con display rotto di Duo venivano sostituite con un nuovo esemplare, Apple sta ora avviando le riparazioni. La conferma arriva da un report di MacRumors.

Arrivano i ricambi

Fino a pochi giorni fa, chi si rivolgeva all’assistenza con il pannello interno danneggiato riceveva direttamente un dispositivo nuovo. La disponibilità dei componenti di ricambio presso gli Apple Store e i Centri Assistenza Autorizzati ha però cambiato le carte in tavola: l’azienda di Cupertino ha dato indicazioni precise ai tecnici, chiedendo di tentare la riparazione del terminale prima di ricorrere alla sostituzione integrale.

Stando alle testimonianze emerse, l’intervento eseguito in laboratorio è comunque piuttosto invasivo: per risolvere il guasto, Apple starebbe sostituendo in blocco il display interno, l’intero modulo dello schermo comprensivo della cerniera ed entrambe le batterie integrate nello smartphone.

Nel frattempo, Apple sembra aver risolto il problema delle app per iPhone Duo e anche l’assenza del Face ID è stata risolta con un aggiornamento software che ha introdotto lo sblocco 2D con il volto (meno sicuro rispetto al Face ID) grazie al passaggio ad iOS 27.3.

L’alternativa con AppleCare+

Chi desidera comunque ricevere un’unità sostitutiva ha ancora una possibilità, ma a condizioni tutt’altro che vantaggiose. Come fatto notare da alcuni possessori del pieghevole, i clienti coperti da AppleCare+ possono richiedere un altro dispositivo sfruttando il servizio Sostituzione Express. L’operazione, tuttavia, prevede il pagamento di una franchigia come se la rottura del pannello fosse un danno accidentale (99 euro). AppleCare+ per iPhone Duo costa 17,99 euro al mese oppure 359 euro per due anni,

Sotto il profilo operativo, si tratta di una prassi del tutto abituale per Apple, che interrompe le sostituzioni integrali automatiche non appena i ricambi diventano disponibili. Nel caso di iPhone Duo, però, la scelta assume un peso diverso e rischia di alimentare ulteriori critiche: non solo il problema del display che si crepa è un difetto ben noto, ma nelle sue dichiarazioni iniziali sulla vicenda la stessa Apple aveva parlato esplicitamente di sostituzione del dispositivo per i clienti colpiti.