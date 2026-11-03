Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il primo pieghevole di Apple è esaurito in poche ore e l'azienda non sa quando la produzione terrà il passo: pesano chip di memoria e titanio

ANSA

Chi vive d’ansia e ha già acquistato i regali di Natale può saltare questa notizia. Tutti gli altri, invece, devono sapere che probabilmente trovare un iPhone Duo sotto l’albero o farlo scartare a una persona cara sarà un po’ difficile.

Apple lo ha definito “rivoluzionario” e, al netto delle polemiche online sulla fragilità del dispositivo, è andato esaurito sul sito ufficiale a poche ore dal lancio. Oggi chi lo ordina si ritrova davanti tempi di consegna che arrivano fino al 2027, il che non è proprio rassicurante.

A complicare il quadro c’è anche un’ammissione arrivata direttamente da Cupertino. Durante la presentazione dei conti trimestrali (2 novembre 2026) i vertici di Apple hanno infatti spiegato di non essere in grado di prevedere quando la produzione riuscirà a stare al passo con la domanda.

Che dire, le premesse ideali per approcciarsi al periodo dei regali per antonomasia. Un successo che, paradossalmente, va trasformandosi in un problema. Vediamo quali sono le motivazioni e che speranze ci sono.

Il caso iPhone Duo

Decisamente positivo il debutto dell’iPhone Duo, almeno in termini di vendite. Il primo iPhone pieghevole della storia di Apple è infatti andato sold out sul sito dell’azienda poche ore dopo l’apertura degli ordini. Un chiaro segno dell’attesa da parte dei fan, al netto delle polemiche successive.

Apple non nasconde la soddisfazione, spiegando come la domanda sia stata “a dir poco straordinaria”. Il rovescio della medaglia, però, è che la produzione non è in grado di tenere il ritmo. La lista d’attesa è lunga e la consegna entro Natale potrebbe non essere garantita neanche ordinando oggi.

Quando tornerà disponibile? Di colpo sembra di essere tornati nel cuore della crisi della disponibilità di PS5. Le parole del direttore operativo Sabih Khan offrono una risposta, che però non è affatto piaciuta ai fan: “È davvero difficile prevedere quando domanda e offerta saranno in equilibrio”.

Un’ammissione insolita per un’azienda abituata a gestire con precisione la catena di produzione dei suoi prodotti di punta. Khan ha spiegato che la produzione sta aumentando, ma senza indicare una data in cui le scorte torneranno regolari. Sulla stessa linea l’amministratore delegato John Ternus, che ha assicurato che Apple sta “lavorando duramente per mettere l’iPhone Duo nelle mani dei clienti il più rapidamente possibile”.

In parole povere, ciò che viene offerto è una speranza concreta, ma tutti si tengono bene alla larga dal fare promesse, figurarsi offrire garanzie.

Perché gli iPhone Duo scarseggiano

Il successo del prodotto è di certo parte del problema di reperibilità, ma non è l’unico fattore. Fa bene all’azienda, fino a un certo punto, sottolineare questo aspetto, ma c’è dell’altro. Si torna a parlare del costo dei chip di memoria, salito a livelli senza precedenti a causa della corsa dell’intera industria tecnologica verso l’IA.

Data center e sistemi IA assorbono enormi quantità di memoria, facendo lievitare i prezzi e rendendo più complesso l’approvvigionamento anche per un colosso come Apple. Si dovrebbe poi parlare di materiali. Per far fronte alla domanda, Apple ha rafforzato la collaborazione con il produttore di titanio Perryman e tra giugno e settembre ha aumentato di 33 miliardi di dollari, circa 30 miliardi di euro, i propri impegni di acquisto per la produzione. Una mossa che dà l’idea di quanto l’azienda stia investendo per sbloccare la situazione, anche se i risultati non saranno immediati.

Conviene ordinare o aspettare?

Chi non ha prenotato immediatamente dovrà aspettare. Questo è bene chiarirlo. I tempi di spedizione ormai arrivano al 2027 e la situazione è così complessa che negli Stati Uniti l’operatore Verizon ha iniziato a offrire buoni regalo ai clienti per compensare i ritardi nelle consegne.

Volete optare per un altro regalo Apple? La situazione migliora, ma non di molto. La società ha infatti spiegato che le vendite di iPad sono state inferiori alle attese proprio a causa dei vincoli nella fornitura. Tutto questo, inoltre, ha spinto verso una politica di rialzo dei prezzi. Diversi prodotti oggi costano di più, così da compensare le perdite causate dai problemi di approvvigionamento.

Chi ha deciso di comprare l’iPhone Duo ha ora una scelta: mettersi subito in fila o attendere che la situazione si normalizzi. Ordinare adesso significa assicurarsi un posto nella lista d’attesa, anche se con tempi che potrebbero allungarsi fino al 2027. Questa è la filosofia del “meglio tardi che mai”.

Aspettare, però, può voler dire far passare l’effetto FOMO e magari indirizzarsi verso una soluzione differente. Al tempo stesso vuol dire non veder congelata una cifra consistente sul proprio conto per chissà quanto tempo.