Il primo iPhone pieghevole costerà tanto e potrebbe non arrivare subito in Italia

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Il nuovo iPhone Ultra, primo pieghevole di Apple, sta per debuttare ma potrebbe non arrivare subito in Italia. Il prezzo, inoltre, sarà molto elevato

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Tra poco meno di un mese, Apple aggiornerà la sua gamma di smartphone con l’arrivo dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max (per iPhone 18, invece, bisognerà attendere i primi mesi del prossimo anno).

In rampa di lancio, però, c’è una novità assoluta. L’azienda di Cupertino, infatti, ha in programma la presentazione del suo primo smartphone con display pieghevole che dovrebbe chiamarsi iPhone Ultra.

Un nuovo report del magazine australiano ChannelNews conferma quella che sarà la scelta di Apple in merito alla distribuzione del suo pieghevole.

Il nuovo iPhone Ultra dovrebbe essere commercializzato solo negli USA e solo in un secondo momento in altri mercati. Ecco i dettagli.

Una disponibilità limitata?

Dalle indiscrezioni apparse online in queste ore emergono i piani di Apple per il suo iPhone Ultra. Il pieghevole della casa di Cupertino, infatti, sarà presentato a settembre ma dovrebbe essere distribuito solo negli Stati Uniti, almeno per le prime settimane di disponibilità sul mercato.

Questa scelta potrebbe essere legata alle scorte limitate del modello, che richiede un processo produttivo particolarmente complicato. Apple, quindi, non avrebbe le unità sufficienti per coprire tutti i mercati, preferendo concentrarsi prima sugli Stati Uniti.

Le vendite nel resto del mondo potrebbero partire solo nelle settimane successive (o anche nei mesi successivi) all’avvio della distribuzione sul mercato americano, seguendo una strategia già adottata dall’azienda per altri prodotti. In Italia, quindi, potrebbero volerci diversi mesi prima di registrare il lancio commerciale del nuovo pieghevole.

Il prezzo sarà elevato

iPhone Ultra, non è un mistero, costerà tanto, diventando il top di gamma della famiglia di smartphone Apple. Il prezzo non è noto e l’azienda di Cupertino potrebbe decidere di non comunicarlo al momento della presentazione.

Questa scelta potrebbe essere legata al fatto che l’effettiva data di lancio sarà posticipata di qualche settimana rispetto all’evento di inizio settembre, in cui Apple porterà al debutto anche i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max.

Le ipotesi sul prezzo sono diverse. Le ultime indiscrezioni anticipano un prezzo di circa 2.200-2.300 euro (al cambio attuale rispetto al dollaro). Considerando anche l’IVA, possiamo ipotizzare che il prezzo in Italia sarà superiore ai 2.500 euro e molto vicino ai 3.000 euro.

Il listino elevato non è legato solo al display pieghevole ma anche alla crisi delle memorie che ha portato a un sostanziale incremento dei prezzi dei componenti rispetto al passato. La combinazione di tutti questi elementi contribuirà a rendere iPhone Ultra uno degli smartphone più costosi sul mercato.

Per maggiori dettagli, in ogni caso, non ci resta che attendere il debutto ufficiale del dispositivo, in programma nel corso del mese di settembre (probabilmente il prossimo 8 settembre). Ulteriori aggiornamenti in merito potrebbero arrivare a breve.