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Apple prepara per iPhone un filtro chiamate che chiede il motivo del contatto prima di far squillare il telefono, con supporto anche in italiano.

La funzione, chiamata Chiedi il motivo della chiamata, riguarda i numeri sconosciuti e mostra all’utente la risposta di chi telefona.

Nella beta di iOS 27.2 compare nelle impostazioni del Telefono e potrebbe arrivare nella release pubblica prevista per ottobre.

Le telefonate spam sono sempre più frequenti e, in alcuni casi, possono nascondere vere e proprie truffe. Apple sta lavorando a un sistema che va oltre il semplice silenziamento dei numeri sconosciuti: con iOS 27.2 potrebbe arrivare anche in italiano una funzione capace di chiedere a chi telefona il motivo della chiamata prima di far squillare l’iPhone.

Si chiama “Chiedi il motivo della chiamata” ed è la versione italiana di Call Screening. La voce è comparsa nella prima beta di iOS 27.2 distribuita agli sviluppatori, mentre nelle versioni precedenti l’italiano non figurava tra le lingue supportate.

La funzione non blocca automaticamente tutte le telefonate indesiderate. Quando arriva una chiamata da un numero sconosciuto, introduce invece un passaggio preliminare: chi telefona deve indicare il motivo del contatto.

iPhone può chiedere chi sta chiamando prima della risposta

La differenza rispetto alle normali funzioni di silenziamento riguarda ciò che succede prima ancora che l’iPhone squilli. Con Call Screening attivo, il telefono chiede a chi sta chiamando di spiegare il motivo del contatto e mostra la risposta sullo schermo.

Sarà quindi l’utente a decidere se rispondere. Una chiamata potenzialmente importante non viene ignorata automaticamente soltanto perché proviene da un numero che non compare tra i contatti.

Il filtro riguarda infatti le telefonate provenienti da numeri sconosciuti. I contatti già riconosciuti dal dispositivo continuano invece a essere gestiti normalmente.

Nella beta di iOS 27.2 l’impostazione si trova in Impostazioni > App > Telefono. Nella sezione dedicata ai numeri sconosciuti compare la voce “Chiedi il motivo della chiamata”, affiancata dalle altre modalità previste per queste telefonate.

Perché Call Screening può essere utile contro le chiamate spam

Call Screening non va considerato un sistema capace di bloccare ogni chiamata spam. Può però evitare di dover rispondere alla cieca quando sullo schermo compare un numero che non si riconosce.

Chi ha davvero bisogno di contattare l’utente può spiegare subito perché sta telefonando. Per le chiamate indesiderate, invece, questo passaggio aggiuntivo potrebbe rendere meno diretto il contatto. Bisognerà capire come si comporterà con le telefonate automatizzate utilizzate da alcuni call center.

Call Screening era già stato presentato da Apple durante la WWDC 2025, tra le novità di iOS 26. Inizialmente, però, l’italiano non era compreso tra le lingue supportate.

Per gli utenti italiani, la novità della beta di iOS 27.2 è quindi proprio la comparsa dell’opzione tradotta.

Quando potrebbe arrivare il nuovo filtro chiamate per iPhone?

Al momento la funzione è disponibile soltanto in una versione beta del sistema operativo. La sua presenza nella release pubblica non può quindi essere considerata definitiva.

Il rilascio di iOS 27.2 è previsto per ottobre. Se il supporto in italiano verrà mantenuto anche nella versione stabile, gli utenti potranno usare direttamente dall’app Telefono un filtro che consente di capire il motivo di una chiamata prima di decidere se rispondere.

iOS 27 è il sistema operativo per iPhone rilasciato ufficialmente da Apple il 14 settembre 2026, caratterizzato da un profondo rinnovamento dell’interfaccia grafica e da un’ottimizzazione radicale delle prestazioni. Tra le principali novità figurano il linguaggio visivo Liquid Glass e miglioramenti sensibili delle prestazioni.