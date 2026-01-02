IPhone, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: va comprato subito

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il nuovo anno non poteva cominciare in maniera migliore. Da oggi, infatti, trovi in promo l‘iPhone Air, una delle novità più interessanti lanciate da Apple negli ultimi mesi. Si tratta di una nuova versione dello smartphone che si caratterizza per un design rinnovato e soprattutto super sottile. Realizzato in titanio ultraleggero che lo rende anche super resistente. Un telefono che per la prima volta trovi anche in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’iPhone Air non cattura l’attenzione solamente per il design, ma anche per le componenti tecniche scelte da Apple. A partire dalla presenza del processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e un’ottima gestione della batteria. Ottimo anche il comparto fotografico con il sensore principale Fusion che permette di scattare ottime foto in ogni situazione. Non perdere questa occasione e approfittane immediatamente.

iPhone Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per il nuovissimo smartphone Apple. Da oggi troviamo l’iPhone Air in promo con uno sconto del 15% che fa scendere il prezzo a 1049 euro con un risparmio netto di quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 209,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibili e che solo il sito di e-commerce sa assicurare.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre i classici quattordici giorni di tempo assicurati da Amazon. Non perdere tempo e approfittane ora.

iPhone Air: le caratteristiche tecniche

Tecnologie innovative e prestazioni eccezionali in uno smartphone con uno spessore di soli 5,6 mm. L’iPhone Air è uno dei telefoni più rivoluzionari tra quelli lanciati negli ultimi anni e prosegue nel solco delle innovazioni tracciato da Apple.

Un telefono con un design unico caratterizzato da un corpo in titanio che lo rende super leggero, ma anche super resistente. Passando alle caratteristiche tecniche, a catturare immediatamente l’attenzione è il display Super Retina XDR da 6,5 pollici ad altissima risoluzione con tecnologia ProMotion con refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni top sono assicurate dal processore A19 Pro che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino e che mette a disposizione tanti strumenti utili che ti semplificano la vita di tutti i giorni. La memoria interna è da 256 gigabyte.

Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale Fusion 2 in 1 con zoom ottico 2x per scatti perfetti in qualsiasi situazione. Nella parte frontale è presente la nuova fotocamera Center Stage che ti segue in ogni movimento e rende più semplici i selfie di gruppo. A supporto hai anche tutti gli strumenti avanzati di Apple per l’editing fotografico.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno grazie all’ottimizzazione software che riduce al minimo il consumo di energia. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

