IPhone Air, il prezzo sprofonda con lo sconto Amazon: va comprato subito

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L'iPhone Air è in offerta con uno sconto del 31% e risparmi poco più di 400 euro. Schermo ProMotion da 6,5 pollici, processore A19 Pro e fotocamera Fusion.

MisterGadget.Tech

Ecco un’offerta difficile da farsi scappare. I motivi sono principalmente due: riguarda un telefono Apple e lo sconto è veramente elevato. Il protagonista dell’offerta di oggi è l’iPhone Air, il modello super sottile lanciato sul mercato lo scorso anno e che ha fatto innamorare tantissimi appassionati del settore. Un telefono con un design unico e con uno spessore di soli 5,6 millimetri. Al design associa anche una scheda tecnica da vero top di gamma: schermo Super Retina XDR da 6,5 pollici con ProMotion, processor eA19 pro che supporta Apple Intelligence e una fotocamera principale Fusion da 48 megapixel. Come detto, però, a catturare l’attenzione oggi è soprattutto l’offerta disponibile su Amazon: grazie allo sconto del 31% risparmi 410 euro su quello di listino e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irrinunciabili che non devi farti scappare.

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iPhone Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per chi è alla ricerca di un telefono top di gamma o di un telefono Apple è una delle migliori offerte del giorno. L’iPhone Air è disponibile a un prezzo di 929 euro con uno sconto del 31% su quello di listino. Sicuramente il prezzo è elevato, ma parliamo di uno smartphone Apple e sappiamo quanto sia difficile trovarli in offerta. Il risparmio netto è di 410 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 77,42 euro al mese.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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iPhone Air: le caratteristiche tecniche

C’è un elemento dell’iPhone Air che cattura immediatamente l’attenzione e su cui Apple ha posto grande attenzione: lo spessore estremamente sottile dello smartphone. Infatti, lo smartphone dell’azienda di Cupertino ha uno spessore di appena 5,6 mm e un peso di soli 165 grammi. Questo, però, non ha inficiato le caratteristiche tecniche che restano quelle di un vero top di gamma. L’iPhone Air è dotato di un display Super Retina XDR da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion per un refresh rate fino a 120Hz. Le prestazioni sono affidate al chip A19 Pro e supporta le funzioni di Apple Intelligence, tra cui Intelligenza visiva, Traduzione in tempo reale e Strumenti di scrittura. Lo smartphone supporta solamente la eSIM.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x integrato e video 4K a 60 fps in Dolby Vision. La fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel permette di scattare selfie di gruppo più semplici e con una maggior definizione.

Apple ha fatto un ottimo lavoro anche sul profilo della batteria. Nonostante le dimensioni ridotte, arrivi a fine giornata con grande facilità.

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