iPhone Air

iPhone Air pesa 165 grammi e misura 5,6 millimetri di spessore. Per raggiungere questi numeri Apple ha dovuto fare scelte drastiche: una sola fotocamera posteriore, audio mono, batteria da 3200 mAh, processore A19 Pro "throttlato" per contenere consumi e calore.

Sulla carta è un disastro, un prodotto nato vecchio, superato da iPhone 17 standard che costa meno e offre di più. Eppure dopo settimane di utilizzo quotidiano emerge una verità scomoda: impugnare uno smartphone così leggero crea una dipendenza fisica e psicologica difficile da spiegare a parole.

Tornare a usare un telefono da 200 grammi sembra di sollevare un mattone, la differenza è così marcata da risultare quasi comica. Certo, poi arriva il momento di scattare una foto grandangolare e ci si ricorda perché iPhone 17 è un acquisto più sensato, ma quella leggerezza continua a chiamare.