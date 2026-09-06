IPhone Air, prezzo in picchiata e maxi risparmio: va comprato subito

L'iPhone Air è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e risparmi poco più di 400 euro su quello di listino. Design super sottile e caratteristiche da telefono premium.

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L’iPhone più sottile di sempre, con la stessa potenza di un Pro. L’iPhone Air è una delle novità più interessanti lanciate da Apple in questi ultimi anni. Un telefono con un design unico in pieno stile Apple e caratteristiche che lo rendono un telefono premium. Con in più l’offerta shock disponibile da oggi su Amazon. Infatti, l’iPhone Air è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 440 euro su quello di listino. Per un telefono Apple si tratta di un’occasione più unica che rara. A bordo dello smartphone troviamo il meglio del momento, a partire da un display ProMotion da 6,5 pollici fino ad arrivare al processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee. Essendo una promo su un dispositivo Apple ti consigliamo di approfittarne subito: può terminare da un momento all’altro.

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iPhone Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. L’iPhone Air è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a 1299 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma la versione in promo è dotata di 1 terabyte di memoria interna. Il risparmio netto è di 440 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per un telefono Apple uscito sul mercato nell’ultimo anno si tratta di un’occasione da non farsi scappare.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

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iPhone Air: le caratteristiche tecniche

Un iPhone a suo modo rivoluzionario. L’iPhone Air è il più sottile di sempre e presenta soluzione tecniche innovative. Apple ha fatto le cose per bene e ha dotato il telefono delle migliori componenti del momento.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il design. Lo spessore è di soli 5,6 mm e rispetto ai principali competitor è anche molto leggero (pesa solo 165 grammi). Questo, però, non pregiudica le prestazioni. L’iPhone Air è a tutti gli effetti un telefono premium grazie alla presenza del processore A19 Pro, lo stesso presente sulla gamma Pro di Apple. Le performance sono fulminee e supporta qualsiasi applicazione. Ottimo anche lo schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. La versione in offerta è dotata di uno spazio di archiviazione da ben 1 terabyte: non avrai problemi a installare tutte le app che vuoi e a salvare immagini.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente un sensore Fusion professionale da 48 megapixel per scatti e video perfetti in ogni situazione, mentre nella parte anteriore è presente la nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Nonostante uno spessore minimo, la batteria non è un problema e completi un’intera giornata senza troppi problemi.

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