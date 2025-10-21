IPhone Air, con lo sconto lampo di Amazon il prezzo crolla: minimo storico

L'iPhone Air è disponibile al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Prestazioni eccezionali e un design unico.

Una delle novità più interessanti pubblicate da Apple in questo 2025 è l’iPhone Air. Si tratta di una versione innovativo dello smartphone dell’azienda di Cupertino: design super sottile e leggerissimo. Uno smartphone che non cede a compromessi: ogni singolo elemento scelto da Apple è per assicurare prestazioni super in un telefono con uno spessore di solamente 5,6 mm. L’iPhone Air è anche il primo smartphone della nuova generazione di Apple a essere in offerta su Amazon. Da oggi, infatti, è disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica da non farsi assolutamente scappare.

La scheda tecnica dell’iPhone Air è quella di un telefono premium, e non potrebbe essere altrimenti. Condivide con l’iPhone 17 Pro gran parte delle componenti, a partire dall’ottimo processore A19 Pro progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e per assicurare prestazioni uniche. Schermo da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. La fotocamera principale da 50 megapixel assicura ottimi scatti. Un telefono innovativo e da oggi al minimo storico su Amazon.

iPhone Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

La prima vera offerta su uno degli smartphone Apple di ultima generazione. Da oggi su Amazon trovi in promo l’iPhone Air a un prezzo di 1199 euro, con un risparmio di qualche decina di euro su quello di listino. Non si tratta di uno sconto incredibile, ma per un prodotto Apple da pochissimo uscito sul mercato è sicuramente un’occasione da non farsi sfuggire. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 239,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una promo lampo che non devi farti sfuggire. Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni grazie alla spedizione rapida di Amazon. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Per questo dispositivo Amazon mette a disposizione anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

iPhone Air: le caratteristiche tecniche

L’iPhone più sottile di sempre con la stessa potenza di un Pro. Anche Apple lancia la sua versione dello smartphone super sottile e lo fa nel suo modo classico, cercando di innovare catturando l’attenzione con un design super innovativo. L’iPhone Air è sicuramente il prodotto più interessante tra quelli lanciati in questo 2025 dall’azienda di Cupertino e può segnare un nuovo filone di sviluppo nel mondo mobile.

Oltre ad avere un design iconico caratterizzato da uno spessore di soli 5,6 mm e da una cover posteriore davvero unica, l’iPhone Air è dotato di una scheda tecnica da vero top di gamma. Per capirlo basta analizzare le singoli componenti tecniche, a partire dal display Super Retina XDR da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion che lo rende più fluido grazie al refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Ottima anche la luminosità che tocca un picco fino a 3000 nit. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore A19 Pro che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino.

Con uno spessore così fino Apple è riuscita a fare anche un grande lavoro con i sensori fotografici. Nella parte posteriore trovi una fotocamera Fusion da 48 megapixel che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione. Per i selfie, invece, è disponibile la nuova fotocamera Center Stage che rende l’inquadratura più semplice.

Sulla cornice laterale è presente anche il tasto Azione con cui poter accedere velocemente alla funzione dello smartphone che utilizzi maggiormente (lo puoi personalizzare in base alle tue esigenze). Chiudiamo con la batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie all’ottimizzazione software.

