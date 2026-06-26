Amazon Prime Day, iPhone Air in offerta al minimo storico: prezzo in picchiata

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Le ultime ore del Prime Day ci riservano offerte shock su tanti dispositivi tech. A catturare l’attenzione è soprattutto l’iPhone Air, la nuova versione super sottile dello smartphone Apple. Grazie alla promo Prime Day lo troviamo con uno sconto del 31% che fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Per un dispositivo Apple uscito da pochi mesi sul mercato si tratta di una vera occasione da non lasciarsi sfuggire. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Lo smartphone è veramente iconico: il più sottile mai prodotto da Apple e con caratteristiche premium, come il processore A19 Pro e lo schermo ProMotion per la massima fluidità nell’utilizzo quotidiano. Clicca sul banner e approfittane ora.

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iPhone Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Come recita il badge presente nella pagina prodotto, grande offerta Prime per l’iPhone Air. Lo smartphone super sottile di Apple è disponibile in promo con uno sconto del 31% e lo paghi 853,99 euro. Il risparmio netto su quello di listino sfiora i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un’occasione così unica per un telefono Apple è un evento più unico che raro.

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iPhone Air: le caratteristiche tecniche

L’iPhone Air unisce un design all’avanguardia con caratteristiche tecniche uniche. Si tratta del primo smartphone prodotto da Apple con uno spessore sottilissimo, che lo rende ancora più iconico. Lo spessore così sottile, però, non va a inficiare le caratteristiche tecniche.

Apple ha scelto solamente componenti premium per assicurare prestazioni in linea con la propria filosofia. Già dallo schermo si percepisce la qualità dello smartphone: display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una qualità delle immagini grazi a colori realistici. Anche le prestazioni sono da primo della classe grazie al processore A19 Pro, lo stesso presente sugli ultimi iPhone 17 Pro. Un chip che non solo assicura performance elevate, ma che supporta nativamente le funzioni di Apple Intelligence, la piattaforma per gli strumenti AI sviluppata dall’azienda di Cupertino.

Nonostante lo spazio ridotto, anche il comparto fotografico è da top del settore. Nella parte posteriore è presente una fotocamera Fusion da 48 megapixel per scattare foto e registrare video con una qualità professionale. Nella parte frontale, invece, trovi il nuovo sensore Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice.

Per chiudere Apple lo ha dotato di una batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi grazie al lavoro di ottimizzazione fatto lato software. Un telefono unico nel suo genere e che grazie al Prime Day trovi a un prezzo mai visto prima.

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