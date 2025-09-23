Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Un iPhone sottilissimo e leggerissimo, che sorprende per l’ergonomia e la batteria ma costringe ad accettare qualche compromesso, soprattutto sulla fotocamera.

La nuova generazione di iPhone ha riportato entusiasmo come non si vedeva da anni, con vendite fortissime e una curiosità particolare per il nuovo arrivato, iPhone Air. Non è un modello numerato, non è un Pro, ma un esperimento che gioca tutto sulla leggerezza estrema e sulla capacità di sparire in tasca. Dopo alcuni giorni di utilizzo possiamo raccontare come funziona davvero iPhone Air, con i suoi punti forti e le rinunce inevitabili.

Un iPhone che divide fin dal lancio

Il successo della nuova gamma Apple ha sorpreso anche gli osservatori più scettici. Non solo i modelli Pro, ma anche il modello base hanno avuto un’accoglienza sorprendente. In questo contesto, iPhone Air ha catalizzato l’attenzione: un prodotto senza numero nel nome, con un design ultrasottile e un posizionamento particolare. C’è chi lo vede come un’innovazione, chi come un esperimento destinato a restare isolato.

Design e sensazioni estetiche

La prima impressione è inevitabile: iPhone Air è sottilissimo e leggerissimo. Scompare letteralmente in tasca, pesa pochissimo in mano, cambia l’esperienza quotidiana. Non tutto però convince: la parte posteriore non ha la stessa eleganza dei modelli precedenti, con una linea che privilegia la praticità rispetto all’impatto estetico. È un compromesso evidente, ma che diventa secondario quando si comincia a usarlo.

La semplicità è la caratteristica principale del design, che richiama molto da vicino il Google Pixel, senza però apparire così ricercato: l’impatto, però cambia molto a seconda del colore, la versione celeste è forse quella che fa l’impressione migliore. Rimane una questione di gusto, ma la versione nera non rende giustizia a questo dispositivo.

Ergonomia e maneggevolezza

L’ergonomia è il vero punto di forza. L’iPhone Air non affatica mai la mano, nemmeno durante sessioni lunghe di chat o video. La leggerezza diventa un vantaggio reale, che riduce la fatica e migliora la praticità.

Resta però un dettaglio fastidioso: lo spessore ridotto lo rende scivoloso. Senza un bumper o una custodia, il rischio di cadute accidentali è più alto rispetto agli altri iPhone. Però è una specie di cane che si morde la coda, perché se si sceglie di utilizzare un bumper oppure una cover a quel punto si perde il vantaggio della sottigliezza, è una vita difficile.

Fotocamera: la rinuncia principale

Il reparto fotografico è l’aspetto che fa discutere di più. iPhone Air non ha il grandangolo, una mancanza che pesa soprattutto per chi ama foto panoramiche o di gruppo. Il 2x digitale compensa in parte, ma non è sufficiente. L’assenza dello zoom ottico è altrettanto penalizzante, ma non c’era probabilmente modo di mettere più sensori mantenendo il profilo di una sottiletta.

Lo abbiamo detto più riprese, la parola compromesso è quella che probabilmente appare più spesso quando cerchiamo di valutare in modo approfondito ed equilibrato iPhone Air, ma non si può tacere il fatto che il taglio delle funzioni fotografiche sia uno dei limiti più significativi.

Batteria: meglio del previsto

La sorpresa più grande è la batteria. Alla prima giornata, con sincronizzazioni e attività di configurazione, iPhone Air è arrivato a sera con circa il 20% di carica residua. Nei giorni successivi, con un uso medio, ha chiuso le giornate con il 25-30%. L’autonomia è migliore di quanto ci si potesse aspettare da un dispositivo così sottile. Restano dubbi sull’impatto di foto e video, che sono sempre i test più severi, ma le prime sensazioni sono incoraggianti.

Su questo tema è davvero complicato riuscire a condividere un’esperienza d’uso così limitata, ma ci rendiamo conto che sia in realtà l’argomento centrale per capire come funzioni davvero iPhone Air: cerchiamo di condensare questi primi giorni di utilizzo con l’idea che abbiamo maturato, ovvero che questo smartphone non sia così drammatico sul fronte dell’autonomia.

Siamo però altrettanto convinti che non sia adatto a chi deve fare lunghe giornate di lavoro, senza mai la possibilità di un Pit stop. Nel momento in cui scriviamo, con soli 36 minuti di schermo attivo, il livello della batteria è al 77%, ma bisogna segnalare che le attività in background sono arrivate addirittura a tre ore e 55 minuti.

Questo significa che sono ancora in corso indicizzazioni in background che condizionano il funzionamento e l’autonomia di iPhone Air: in ogni caso non sarà mai questo il modello che vincerà gare di resistenza della batteria.

Performance e compromessi

Nell’uso quotidiano le prestazioni non deludono: apertura delle app, navigazione, social e streaming funzionano senza problemi. iOS resta fluido e stabile. Quando però si passa a carichi più pesanti, come giochi o editing video, emerge la scelta di Apple di limitare la potenza del processore dopo pochi secondi per contenere i consumi. È un compromesso che funziona per la maggior parte degli utenti, ma chi arriva da un modello Pro noterà la differenza.

Alcuni osservatori hanno storto il naso perché questo smartphone pare ridurre le prestazioni del processore per allungare la durata della batteria, in realtà non si notano grandi differenze nell’uso quotidiano. Il telefono è rapidissimo in tutte le sue attività e, tutto sommato, sembra riuscire a gestire bene anche il surriscaldamento.

iPhone Air come funziona nella vita reale

Dopo alcuni giorni di utilizzo, la risposta è chiara: iPhone Air funziona meglio del previsto. È comodo, leggero, quasi invisibile nella vita quotidiana. Non è pensato per chi vuole la massima potenza o le migliori foto, ma per chi apprezza un design che riduce al minimo peso e ingombro. È un esperimento riuscito, anche se resta da capire se diventerà una nuova linea stabile o se resterà un episodio isolato.

Le prime impressioni su iPhone Air sono positive: più convincente di quanto suggerissero le perplessità iniziali. La leggerezza e l’autonomia sorprendente bilanciano i limiti della fotocamera e delle prestazioni sotto stress. Non è un iPhone per tutti, ma è uno smartphone che apre una nuova strada, dimostrando che a volte la forma può cambiare radicalmente l’esperienza.

Chi ha accolto con indifferenza o addirittura con contrarietà iPhone Air molto probabilmente non cambierà idea, ma siamo convinti che chi deciderà di acquistarlo sarà più soddisfatto di quanto immaginino i suoi detrattori. Se però dovessimo dispensare un consiglio non richiesto, continuiamo a pensare che l’acquisto più sensato quest’anno sia quello di iPhone 17.