Apple prepara grandi novità per iPhone 20, ecco quello che sappiamo

Il nuovo iPhone 20 uscirà nel 2027 e, per celebrare i venti anni dall’uscita del primo iPhone, Apple ha in mente un dispositivo con un design rivoluzionario

In Sintesi

iPhone 20, atteso per il 2027 è al centro di rumor che indicano un salto evolutivo significativo nel design, con l’introduzione del primo vero display senza cornici su uno smartphone.

La tecnologia prevista è un pannello OLED con curvatura sui quattro lati, che permetterebbe allo schermo di “avvolgere” completamente i bordi del dispositivo.

Tra le altre novità anche la volontà di inserire sotto allo schermo di componenti tradizionalmente esterni, come il sistema di riconoscimento biometrico Face ID e la fotocamera frontale.

iPhone 20 è atteso per il 2027, anno in cui cade il ventesimo anniversario dall’uscita del primo melafonino. Già da diverse settimane, però, il web è invaso da rumor e indiscrezioni e, secondo alcuni di questi, Apple avrebbe in mente un salto evolutivo significativo nel design, introducendo quello che molti definiscono il primo vero display “senza cornici” su uno smartphone.

Questa prospettiva va oltre le tradizionali riduzioni dei bordi attuate negli ultimi anni, mirando a un’estetica in cui lo schermo occupa tutta la superficie frontale, senza cornici visibili. Un’eventualità che, se confermata, segnerebbe uno dei cambiamenti più radicali nella storia dell’iPhone.

Che sappiamo del nuovo iPhone 20

Il presunto display senza cornici dell’iPhone 20 non sarebbe un semplice pannello edge-to-edge e le varie fonti indicano l’impiego di una tecnologia di OLED con curvatura su quattro lati, che permetterebbe allo schermo di “avvolgere” i bordi del dispositivo creando un effetto all-screen totale.

Tuttavia è importante ricordare che la realizzazione di un pannello simile richiede processi produttivi avanzati, inclusa una versione estremamente sottile di Thin Film Encapsulation (TFE), il rivestimento che protegge le componenti OLED da umidità e ossigeno. Senza di questo, infatti, un display così complesso sarebbe vulnerabile a difetti e degrado prematuro.

Un ulteriore elemento tecnico cruciale riguarda l’integrazione sotto lo schermo di componenti tradizionalmente esterni, come il sistema di riconoscimento biometrico Face ID e la fotocamera frontale. Secondo le indiscrezioni, Apple potrebbe utilizzare soluzioni in-display per nascondere questi sensori, eliminando così ogni elemento che interrompa la continuità del vetro.

Un’idea del genere, per quanto accattivante, potrebbe essere molto complessa da realizzare, soprattutto per la fotocamera frontale. Diverse aziende produttrici di smartphone Android, infatti, hanno già sperimentato soluzioni del genere, ma finora i risultati in termini di qualità fotografica non sono stati all’altezza delle aspettative.

Il 2027 sarà un anno cruciale per iPhone

Il 2027 sarà un anno di svolta per Apple perché, per celebrare i primi vent’anni dal lancio di iPhone, il colosso di Cupertino ha in mente di “sconvolgere” di nuovo il mercato, con un dispositivo capace di ridefinire l’estetica e l’esperienza d’uso degli smartphone.

Non è escluso che l’iPhone 20 arrivi dopo una serie di modelli “intermedi”, probabilmente solo gli iPhone 18, che fungeranno da ponte tecnologico verso il redesign completo. Tuttavia, se le attuali voci si rivelassero fondate, Apple potrebbe segnare un punto di svolta, portando sul mercato un telefono che sfida le convenzioni consolidate del design smartphone.

Sicuramente si tratta di un progetto ambizioso che, davvero, rischia di cambiare di nuovo le regole del gioco. Tuttavia è altrettanto verso che uno schermo “senza interruzioni” rappresenta anche una sfida enorme sia per l’azienda produttrice che per i fornitori che, al solito, dovranno rispettare gli altissimi standard qualitativi imposti dal colosso di Cupertino.