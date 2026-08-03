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Tra poco più di un mese, nel corso della prima metà del mese di settembre, Apple presenterà la nuova serie iPhone 18. Rumor e indiscrezioni sui prossimi smartphone dell’azienda di Cupertino circolano da tempo ed è il momento giusto per fare il punto della situazione, anche considerando le ultime informazioni trapelate online.

Due modelli Pro e un pieghevole

Partiamo dalla composizione della gamma: Apple non presenterà iPhone 18 “base” a settembre. L’evento porterà al debutto solo iPhone 18 Pro e Pro Max e la novità assoluta, iPhone Ultra, il primo pieghevole della gamma di smartphone dell’azienda.

Si è parlato di un ritardo del piehevole che, però, non dovrebbe mancare l’appuntametno di settembre (anche se inizialmente la disponibilità potrebbe essere molto limitata).

Il lancio di iPhone 18, come confermato da diverse indiscrezioni, è posticipato ai primi mesi del 2027 e avverrà insieme ad iPhone 18e e ad iPhone Air 2. Per i prossimi mesi, quindi, resteranno sul mercato iPhone 17 e 17e come proposte più economiche rispetto ai modelli Pro.

Le novità per la scheda tecnica

I nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max includeranno il chip A20 Pro, che sarà realizzato con processo produttivo a 2 nm, garantendo prestazioni superiori e più efficienza.

Tra le novità per la scheda tecnica ci sarà anche la nuova fotocamera posteriore con apertura variabile, che dovrebbe garantire un salto di qualità importante per gli scatti.

Le dimensioni non dovrebbero cambiare (i display saranno da 6,3 pollici e 6,9 pollici) ma la Dynamic Island dovrebbe diventare più piccola.

I rumor che anticipavano l’uscita di scena della Dynamic Island non hanno trovato fondamento e Apple rimanderà il cambio di design al prossimo anno.

I nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max, inoltre, dovrebbero integrare una batteria con capacità maggiore rispetto alla generazione precedente. È praticamente certa l’assenza di batteria al silicio-carbonio.

Il design non cambierà

I nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max dovrebbero riprendere lo stesso design della generazione attuale, al netto di nuove colorazioni della scocca, come la tanto chiacchierata Dark Cherry, e piccoli ritocchi.

Per un cambio di design sarà necessario attendere il 2027 con il debutto dell’iPhone del ventennale, progetto con cui Apple dovrebbe rinnovare il look dei suoi smartphone.

Il prezzo sarà più alto

Un elemento centrale per i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max sarà il prezzo. Gli smartphone costeranno di più, a causa della crisi delle memorie.

Le indiscrezioni in merito all’effettivo rincaro del listino sono diverse e, al momento, non c’è ancora una certezza in merito a quelle che saranno le scelte di Apple.

Una buona stima potrebbe essere quella di un incremento medio di circa 200 euro per i prezzi di listino dei nuovi Pro.

Apple, però, potrebbe limitare i rincari, accettando una riduzione dei margini. Le ipotesi in merito a un possibile congelamento dei prezzi, senza rincari rispetto alla generaizone attuale, sembrano essere fin troppo ottimistiche.

Per quanto riguarda iPhone Ultra, invece, il listino sarà molto alto e lo smartphone partirà, senza dubbio, da oltre 2.000 euro, adeguandosi ai prezzi del principale rivale, il nuovo Galaxy Z Fold 8 Ultra di Samsung.