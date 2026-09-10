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IPhone 18 Pro migliora fotocamera e autonomia, ma 17 Pro resta competitivo. Ecco cosa cambia e quando conviene risparmiare.

Apple introduce su iPhone 18 Pro un’apertura variabile per la fotocamera principale, con regolazioni automatiche e manuali per luce e profondità di campo.

I nuovi modelli mantengono gli schermi da 6,3 e 6,9 pollici, ma guadagnano chip A20 Pro, Dynamic Island più compatta e una gestione termica rivista.

Autonomia e prezzi orientano la scelta tra 18 Pro e 17 Pro, ancora competitivo quando costa meno e resta adatto anche alla creazione di contenuti.

Con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, Apple introduce l’apertura variabile sulla fotocamera principale. Per chi deve acquistare un nuovo smartphone, però, i modelli 17 Pro restano un’alternativa da considerare: condividono molte caratteristiche con i successori e possono essere preferibili se costano sensibilmente meno.

Fotocamera iPhone 18 Pro: cosa cambia rispetto al 17 Pro

La fotocamera principale da 48 MP dei nuovi Pro può modificare fisicamente l’apertura del diaframma. Il sistema regola la quantità di luce che raggiunge il sensore e la profondità di campo, cioè la porzione della scena che appare a fuoco. Funziona automaticamente, ma permette anche di scegliere manualmente fra quattro impostazioni. Su iPhone 17 Pro, invece, l’apertura è fissa.

I controlli Pro dell’app Fotocamera consentono inoltre di regolare il tempo di scatto e il bilanciamento del bianco. Gli effetti Cinema si possono applicare dopo la registrazione a video fino a 60 fps. Chi cerca strumenti professionali trova comunque sul 17 Pro il supporto a ProRes RAW e Apple Log 2.

Con Apple Reference Image si può conservare un’immagine di riferimento non modificabile, elaborata nel cloud a partire dai dati firmati del sensore. Il confronto visivo con la foto finale permette di verificare se quest’ultima abbia subito modifiche.

iPhone 18 Pro e 17 Pro: schermo e prestazioni

I display mantengono le diagonali di 6,3 pollici sui Pro e 6,9 pollici sui Pro Max. Sui nuovi modelli la Dynamic Island occupa meno spazio e mostra fino a tre Attività in tempo reale contemporaneamente.

Il chip A20 Pro, realizzato a 2 nanometri, sostituisce A19 Pro. Secondo Apple, la GPU è fino al 40% più veloce rispetto alla generazione precedente. Il sistema di raffreddamento è stato rivisto soprattutto per sostenere le prestazioni nelle sessioni prolungate di gioco o montaggio video. È in queste condizioni che il vantaggio andrà verificato con le prove sul campo.

Autonomia iPhone 18 Pro Max e 17 Pro Max a confronto

Il miglioramento maggiore riguarda iPhone 18 Pro Max: nelle versioni solo eSIM arriva fino a 45 ore di riproduzione video, contro le 39 di 17 Pro Max. Sui Pro si passa da 33 a 36 ore.

Si riducono anche i tempi di ricarica: iPhone 18 Pro raggiunge il 50% in circa 15 minuti, contro i 20 del 17 Pro, utilizzando alimentatori compatibili.

Meglio acquistare iPhone 17 Pro o iPhone 18 Pro?

In Italia, iPhone 18 Pro parte da 1.489 euro, mentre per Pro Max si parte da 1.639 euro. Nelle configurazioni da 256 GB, entrambi costano 150 euro in più rispetto al prezzo di lancio dei predecessori.

Consigliamo iPhone 17 Pro e 17 Pro Max a chi vuole contenere la spesa e li trova in offerta con un risparmio consistente rispetto ai nuovi modelli. Le funzioni fotografiche già disponibili permettono di considerarli anche per creare contenuti, senza dover scegliere necessariamente l’ultima generazione.

iPhone 18 Pro e 18 Pro Max sono più indicati per chi vuole intervenire direttamente sull’apertura del diaframma o usa a lungo applicazioni impegnative. Pro Max merita attenzione soprattutto se l’autonomia è prioritaria, tenendo però conto del peso: 249 grammi contro i 233 del predecessore. Per chi possiede già un 17 Pro, invece, il passaggio ha senso soprattutto se si intende usare davvero i nuovi controlli fotografici.