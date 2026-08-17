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iPhone 18 Pro potrebbe essere presentato nella prima metà di settembre 2026, mentre il modello standard rischia uno slittamento al 2027 per la scarsità di componenti.

Sul prezzo regna l’incertezza, ma i rincari delle memorie lasciano aperta l’ipotesi di un aumento rispetto agli attuali 1.099 dollari del Pro.

Tra le novità attese figurano il chip A20 Pro a 2 nanometri e una fotocamera da 48 megapixel con apertura variabile.

Apple non ha ancora annunciato iPhone 18 Pro, ma le indiscrezioni concordano su una possibile presentazione nella prima metà di settembre 2026. Sul prezzo, invece, le previsioni restano molto distanti. I rincari delle memorie fanno ipotizzare un aumento, ma non offrono elementi sufficienti per stimare il listino finale.

Quando arriverà iPhone 18 Pro?

Bloomberg ha riferito che Apple starebbe preparando il personale dei propri negozi in vista di un evento nella prima metà di settembre. La data citata con maggiore insistenza è mercoledì 9 settembre, individuata sulla base del calendario e delle consuetudini dell’azienda. Non si tratta, però, di una conferma: Apple non ha ancora inviato gli inviti ufficiali.

La novità più interessante potrebbe riguardare la composizione del lancio. iPhone 18 Pro dovrebbe mantenere la consueta finestra autunnale, mentre il modello standard potrebbe slittare al primo trimestre del 2027.

Le indicazioni collegherebbero questa separazione alla disponibilità limitata delle memorie e di altri chip. Apple potrebbe quindi riservare le componenti ai modelli più costosi. Riteniamo, tuttavia, che questa indiscrezione possa essere presto smentita: appare difficile che l’azienda scelga un lancio scaglionato.

Il prezzo di iPhone 18 Pro: quanto potrebbe costare?

Negli Stati Uniti, iPhone 17 Pro parte da 1.099 dollari nella versione da 256 GB. In Italia, il prezzo di partenza è di 1.339 euro. Per il suo successore circolano valutazioni molto diverse.

Alcuni esperti ipotizzano un aumento di circa 125 dollari. Una previsione ripresa da diverse fonti colloca invece il prezzo iniziale di iPhone 18 Pro a 1.399 dollari, con un rincaro di 300 dollari rispetto al modello precedente. Se questa ipotesi venisse confermata, sarebbe plausibile attendersi un aumento anche sul mercato italiano.

Queste cifre non consentono di delineare una fascia attendibile. Si tratta di proiezioni indipendenti, pubblicate prima dell’annuncio di Apple. Presentare oggi i 1.399 dollari come il probabile prezzo di partenza sarebbe quindi prematuro.

A rendere plausibile un aumento è il costo delle componenti. Secondo alcune stime, il costo industriale di un iPhone 18 Pro da 256 GB potrebbe crescere del 38%. Il dato non può essere trasferito automaticamente sul prezzo finale, perché Apple potrebbe assorbire parte dei rincari oppure recuperare margine attraverso gli accordi con i fornitori.

Non esiste ancora una previsione attendibile per l’Italia. Una semplice conversione del prezzo statunitense produrrebbe una cifra priva di riscontro.

Cosa potrebbe cambiare su iPhone 18 Pro

La principale novità tecnica potrebbe essere il processore A20 Pro, realizzato da TSMC con un processo produttivo a 2 nanometri. Apple non ha confermato questa informazione.

Un’altra indiscrezione riguarda la fotocamera principale da 48 megapixel. L’azienda starebbe valutando un sistema con apertura variabile, che consentirebbe di regolare la quantità di luce diretta verso il sensore. La soluzione permetterebbe anche un controllo più preciso della profondità di campo.

iPhone 18 Pro o 17 Pro: conviene aspettare?

Il confronto, per ora, è sbilanciato. iPhone 17 Pro ha un prezzo noto, mentre il successore non è stato ancora annunciato. Anche le sue caratteristiche restano affidate alle indiscrezioni.

La possibile presentazione nella prima metà di settembre invita alla prudenza. Prima di valutare la convenienza di iPhone 18 Pro bisognerà conoscere il listino ufficiale e la dotazione definitiva. Fino ad allora, il lancio autunnale resta probabile. L’entità dell’eventuale rincaro rappresenta la vera incognita.