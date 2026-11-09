IPhone 18 Pro, prezzo in calo: offerta lampo

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In un’ipotetica classifica degli smartphone più desiderati per Natale, nelle prime posizione troveremmo sicuramente l’iPhone 18 Pro. L’ultima versione dello smartphone Apple è uscita sul mercato da poche settimane e sta già facendo parlare molto di sé. Apple ha portato un ulteriore step evolutivo al suo telefono di punta, andando a migliorare singoli aspetti, come ad esempio la nuova fotocamera principale Fusion ad apertura variabile che permette di scattare ottime immagini anche quando è buio. Lo schermo è la solita garanzia, mentre la batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Oggi, però, non siamo qui parlare solo delle caratteristiche tecniche dello smartphone, ma soprattutto della prima vera offerta disponibile su Amazon. Oggi, infatti, trovi l’iPhone 18 Pro a un prezzo mai visto prima e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non farti sfuggire questa opportunità e approfittane ora.

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iPhone 18 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Primo vero calo di prezzo su Amazon per l’iPhone 18 Pro. Da oggi è disponibile a un prezzo di 1449 euro, con un risparmio di 40 euro su quello di listino. Non si tratta certamente di un’offerta shock, ma è pur sempre la prima vera promo per l’ultimo modello di iPhone lanciato sul mercato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 289,90 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone premium di Apple è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2027 per effettuare il reso gratuito.

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iPhone 18 Pro: schermo Super Retina e fotocamera con apertura variabile

L’iPhone 18 Pro segue il solco tracciato in questi ultimi anni da Apple, andando a migliorare singoli aspetti del telefono. Le novità sono tutt’altro che banali e vanno a migliorare uno degli aspetti più sensibili per gli utenti: il comparto fotografico.

Nella parte posteriore, infatti, è presente una tripla fotocamera che si fonda su un nuovo sensore Fusion da 48 megapixel con apertura variabile che permette di scattare immagini perfette anche quando le condizioni di luce non lo permettono. Il resto delle fotocamere posteriori si compongono di un sensore ultragrandangolare sempre da 48 megapixel e un teleobiettivo Fusion da 48 megapixel con lunghezza focale 100/200 millimetri per uno zoom che arriva fino a 8x. Per la fotocamera frontale Apple ha optato per l’obiettivo Center Stage da 18 megapixel che rende i selfie di gruppo più semplici.

Il resto della scheda tecnica si compone di:

schermo SuperRetina XDR da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120 Hz

processore A20 Pro

256 GB di memoria interna

Batteria con un’autonomia che supera le ventiquattro ore.

Il nuovo processore A20 Pro è progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e rende ogni operazione più fluida e veloce. Un telefono con pochi eguali sul mercato e da oggi a un prezzo speciale.

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