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Gli iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero costare fino al 20% in più rispetto ai loro predecessori: a quantificare i rincari è un report di TrendForce

MisterGadget.Tech

Apple ha in programma la presentazione dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max, oltre che del suo primo pieghevole, iPhone Ultra, il prossimo 9 settembre. L’evento segnerà l’ennesima conferma dell’effetto della crisi delle memorie sui prezzi degli smartphone.

Rispetto alla generazione precedente, infatti, i nuovi iPhone potrebbero costare fino al 20% in più (per quanto riguarda il prezzo di listino, a parità di dotazione di memoria). La conferma arriva da un nuovo report di TrendForce.

Le stime, non confermate da Apple, chiariscono l’impatto della crisi delle memorie sul costo degli iPhone con l’azienda di Cupertino costretta ad aumentare i listini per fare quadrare i conti ed evitare una drastica riduzione dei margini.

Un rincaro importante

Gli analisti anticipano un rincaro del prezzo degli iPhone 18 Pro e Pro Max, rispetto ai 17 Pro e Pro Max, pari al 10-20%. Si tratta di un aumento significativo in appena una generazione.

La casa dei rincari è rappresentata dal costo della DRAM, che oggi Apple paga fino al 400% in più rispetto allo scorso anno. A pesare sul prezzo, però, ci sono anche altri fattori.

Gli smartphone utilizzeranno un chip a 2 nm (A20 Pro) realizzato da TSMC. L’azienda taiwanese ha incrementato i prezzi e, quindi, Apple sarà costretta a sborsare un importo extra per ogni unità del suo chip.

Da tenere in considerazione anche l’aumento del costo della memoria di archiviazione, alle prese con problemi analoghi a quelli della DRAM, oltre alla spesa extra da sostenere per il sensore della fotocamera posteriore con apertura variabile.

La combinazione di questi elementi si tradurrà in un rincaro per gli iPhone 18 Pro e Pro Max. Nel caso peggiore (+20% per la versione da 256 GB), il 18 Pro dovrebbe costare 1.609 euro mentre il 18 Pro Max potrebbe arrivare fino a 1.789 euro.

È possibile, però, che l’aumento più significativo riguardi le versioni con più spazio di archiviazione e che Apple cerchi di contenere i rincari per le versioni da 256 GB. Ne sapremo di più il prossimo 9 settembre.

C’è anche iPhone Ultra

iPhone Ultra sarà il primo pieghevole di Apple. Di conseguenza, non c’è una generazione precedente con cui comparare il prezzo. Lo smartphone, però, sarà molto costoso.

Secondo le stime di TrendForce, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino compreso tra 2.099 e 2.299 dollari, per la versione da 256 GB.

Si tratta di un importo superiore all’attuale iPhone 17 Pro Max da 2 TB, che costa 1.999 dollari. Passando ai prezzi in euro, l’attuale 17 Pro Max da 2 TB costa 2.489 euro. Di conseguenza, iPhone Ultra potrebbe costare più di 2.500 euro con la sua variante base.

Anche in questo caso, sarà necessario attendere il prossimo 9 settembre e la presentazione ufficiale da parte di Apple per scoprire quale sarà il prezzo reale del nuovo smartphone dell’azienda di Cupertino.