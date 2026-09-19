Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Parlare di una recensione vera e propria a poche ore dal debutto sul mercato di un nuovo smartphone è, di per sé, un esercizio ambiguo. Eppure in questo caso il tempo non è un problema: iPhone 18 Pro cambia così poco rispetto al predecessore che bastano pochi giorni di uso reale per farsi un’idea precisa.

Il iPhone 18 Pro è lo smartphone più piccolo (nelle dimensioni) della linea Pro di Apple, disponibile in Italia da venerdì 18 settembre al prezzo di listino di 1.489 euro per la versione da 256GB. Si rivolge a chi non ha fretta di stupirsi ma vuole il meglio della fotografia mobile e delle prestazioni, con miglioramenti che parlano soprattutto a un pubblico esperto.

I tagli di memoria sono molteplici e possono arrivare fino a 2 TB, con un prezzo che cresce fino a quasi 3.000 euro: sembra un errore di battitura e invece è la dura realtà in piena crisi delle memorie.