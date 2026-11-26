Su Amazon trovi l'iPhone 18 Pro in offerta con uno sconto mai visto prima e approfitti di una super occasione. Schermo Super Retina da 6,3 pollici, fotocamera Fusion e ottima batteria.

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Ecco l’offerta da Black Friday che tutti stavano aspettando: per la prima volta su Amazon è disponibile l‘iPhone 18 Pro in sconto e con il prezzo che scende al minimo storico, come confermato da Rufus, l’assistente AI presente sulla piattaforma. Lo sconto di 90 euro permette di fare un ottimo affare e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarlo, è arrivato oggi. L’iPhone 18 Pro è uno dei migliori telefoni disponibili oggi sul mercato. Un vero smartphone premium dotato di un display Super Retina luminoso e fluido, processore A20 Pro e una nuova fotocamera principale Fusion da 48 megapixel ad apertura variabile che assicura scatti professionali. Non perdere questa occasione: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

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iPhone 18 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Primo vero calo di prezzo per l’iPhone 18 Pro. Lo smartphone premium di Apple è disponibile in offerta a un prezzo di 1399 euro, con un risparmio di 90 euro su quello consigliato. Può sembrare un risparmio di poco conto, ma si tratta di un telefono Apple uscito da poco sul mercato e che è già difficile trovare in promo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 279,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una buona occasione per abbattere l’esborso iniziale.

Disponibilità immediata per l’ultima versione dello smartphone premium di Apple. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, ben prima di Natale. E per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027 per effettuare il reso gratuito, in modo da provarlo con cura o pensare già ai regali per Natale.

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iPhone 18 Pro: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 18 Pro segue il solco tracciato dal modello precedente, ma con alcune novità sostanziali che ne potenziano l’utilizzo. Si posiziona nella fascia altissima del mercato ed è uno dei migliori telefoni in circolazione.

La scheda tecnica si basa sul display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz. Pannello fluidissimo nell’utilizzo quotidiano e che dà il meglio di sé con le app e i videogame. Le prestazioni non sono certo un problema grazie al nuovo processore A20 Pro sviluppato appositamente per l’AI e per supportare al meglio Apple Intelligence. Il taglio di memoria da 256 gigabyte permette di installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore troviamo una delle novità di questo smartphone Apple. Parliamo della nuova fotocamera principale Fusion da 48 megapixel con apertura variabile che assicura scatti e video professionali. A supporto una fotocamera ultragrandangolare Fusion sempre da 48 megapixel. Nella parte frontale, invece, trova posto la fotocamera Center Stage da 18 megapixel che assicura selfie di gruppo più semplici.

Novità anche per quanto riguarda la batteria, che ora ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale completi anche due giorni. Una vera offerta da Black Friday che non devi assolutamente farti sfuggire.

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