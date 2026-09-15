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iPhone 18 Pro Max e Galaxy S26 Ultra si presentano come due top di gamma vicini per dimensioni, ma molto diversi per esperienza d’uso e priorità progettuali.

Samsung privilegia leggerezza, zoom e funzioni come S Pen e Privacy Display, mentre Apple spinge su luminosità, archiviazione e strumenti video professionali.

Autonomia e prestazioni restano difficili da decretare in modo definitivo, così la scelta dipende soprattutto dal peso dato a foto, video e versatilità.

iPhone 18 Pro Max e Samsung Galaxy S26 Ultra occupano la stessa fascia alta del mercato, ma interpretano lo smartphone premium in modo diverso. Apple concentra alcune delle novità più importanti sul comparto fotografico, con un’attenzione particolare al video. Samsung risponde con un corpo sensibilmente più leggero e una maggiore libertà nello zoom.

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iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra: display e design

Le dimensioni sono molto simili, ma il peso cambia parecchio. iPhone 18 Pro Max arriva a 249 grammi, mentre Galaxy S26 Ultra si ferma a circa 214 grammi. Samsung è anche più sottile: 7,9 mm contro gli 8,75 mm di iPhone.

Entrambi adottano un display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Galaxy S26 Ultra ha una risoluzione superiore e integra Privacy Display, pensato per limitare la visibilità laterale dello schermo. iPhone 18 Pro Max raggiunge invece 3.000 nit di luminosità massima all’aperto, contro i 2.600 nit di Samsung.

Sul Galaxy rimane inoltre la S Pen, una funzione che non trova un vero equivalente su iPhone.

Fotocamere: Samsung spinge sullo zoom, Apple sul video

Samsung sceglie una fotocamera principale da 200 MP e affida lo zoom a due teleobiettivi, rispettivamente 3x e 5x. iPhone 18 Pro Max utilizza invece tre sensori da 48 MP. La fotocamera principale introduce l’apertura variabile, mentre il teleobiettivo offre uno zoom ottico 4x e arriva a 8x con qualità ottica.

Per stabilire quale dei due scatti meglio serviranno confronti realizzati nelle stesse condizioni. Sul fronte video, invece, le differenze sono già più marcate. iPhone registra fino al 4K Dolby Vision a 120 fps e supporta ProRes RAW, offrendo strumenti adatti anche a chi lavora con le riprese. Galaxy S26 Ultra può invece spingersi fino alla registrazione in 8K.

Batteria e prestazioni: il confronto resta aperto

Galaxy S26 Ultra monta una batteria da 5.000 mAh, con un’autonomia massima di circa 31 ore di riproduzione video. Apple non comunica la capacità della batteria di iPhone 18 Pro Max, ma il device dovrebbe raggiungere le 45 ore di riproduzione video e 30 ore di utilizzo tipico.

Anche sul fronte delle prestazioni è ancora presto per assegnare un vantaggio netto. iPhone utilizza il nuovo A20 Pro, mentre Galaxy S26 Ultra monta Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Al momento mancano benchmark completi che permettano un confronto diretto.

Per quanto riguarda l’archiviazione, iPhone arriva fino a 2 TB. Galaxy S26 Ultra si ferma a 1 TB, mentre le configurazioni possono raggiungere i 16 GB di RAM.

Meglio iPhone 18 Pro Max o Galaxy S26 Ultra?

Galaxy S26 Ultra appare più adatto a chi cerca maggiore libertà nello zoom e considera utili funzioni come S Pen o Privacy Display.

iPhone 18 Pro Max segue una strada diversa. Offre più spazio di archiviazione e strumenti video più avanzati. L’apertura variabile permette inoltre un controllo maggiore sulla fotocamera principale.

Non emerge quindi un vincitore assoluto. Samsung punta maggiormente sulla versatilità, mentre Apple concentra alcuni dei suoi vantaggi più evidenti sulla ripresa video. La scelta dipende soprattutto da quali di queste differenze hanno davvero peso nell’uso quotidiano.

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FAQ Qual è la differenza più evidente tra i due modelli? La più evidente riguarda peso e impostazione generale: Galaxy S26 Ultra è più leggero e sottile, mentre iPhone 18 Pro Max punta su video e archiviazione. Che cosa cambia nel display? Entrambi hanno un pannello da 6,9 pollici a 120 Hz, ma Samsung offre risoluzione più alta e Privacy Display; iPhone arriva a 3.000 nit di luminosità. Chi fotografa meglio con lo zoom? Samsung sembra avvantaggiato: ha una fotocamera da 200 MP e due teleobiettivi, con zoom 3x e 5x. Apple propone un 4x ottico che arriva a 8x. Quale smartphone conviene per i video? iPhone 18 Pro Max ha il vantaggio più chiaro, con 4K Dolby Vision a 120 fps e supporto ProRes RAW. Samsung si spinge però fino all’8K. C'è già un vincitore tra i due? Non ancora. Samsung appare più versatile, con S Pen e zoom più flessibile, mentre Apple offre più spazio di archiviazione e funzioni video più spinte.