Negli ultimi mesi girano un gran numero di voci intorno ai prossimi smartphone Apple, eppure c’è un’ipotesi che si sta facendo sempre più concreta: la vera partita contro Samsung non si giocherebbe più solo su fotocamere e prestazioni, ma sulla capacità di reggere davvero l’uso quotidiano, mantenendo app sempre attive, assistenti più presenti, elaborazioni continue. Chiaramente tutto questo, per funzionare, ha bisogno di energia stabile e costante.

È per questo che alcune indiscrezioni recenti stanno attirando particolare attenzione. Non parlano di design rivoluzionari né di stravolgimenti estetici, ma di una scelta tecnica riguardante la batteria che potrebbe incidere più di molte novità visibili. Una scelta che, secondo i rumor, potrebbe spostare gli equilibri anche nel confronto con il prossimo Galaxy.

I rumor sulla batteria da 5200 mAh

Ma andiamo al sodo. Su Weibo, il più grande social network cinese, esiste una voce “autorevole” che da anni riesce a fornire anteprime puntuali con fughe di notizie e leak accuratissimi: Digital Chat Station. Questo profilo ha già anticipato, tra le tante, le caratteristiche dello Xiaomi 17 (svelate da pochissimo), rivelandosi estremamente preciso e dettagliato, per questo la sua autorevolezza cresce esponenzialmente.

Tornando all’iPhone 18 Pro Max, secondo Digital Chat Station il punto di forza sarà, come già citato, la batteria che dovrebbe essere compresa tra i 5.100 e i 5.200 mAh, un valore decisamente superiore rispetto a quello a cui gli iPhone ci hanno abituato negli anni precedenti. Secondo quanto riportato, questa scelta sarebbe legata alla necessità di sostenere un utilizzo più intenso legato alle nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale, che richiedono elaborazioni costanti, anche in background.

Una batteria più capiente permetterebbe quindi di mantenere attivi questi servizi senza incidere in modo evidente sull’autonomia quotidiana, soprattutto nelle giornate di utilizzo misto tra lavoro, navigazione, streaming e comunicazione. Al momento, però, i rumor non parlano di cambiamenti radicali nelle dimensioni esterne del dispositivo.

Le informazioni disponibili suggeriscono che Apple starebbe lavorando soprattutto sull’ottimizzazione dello spazio interno, intervenendo sulla disposizione dei componenti e sulla struttura del modulo batteria, senza stravolgere peso e ingombri. Va comunque sottolineato che, allo stato attuale, non esistono conferme ufficiali da parte di Apple: la configurazione definitiva potrebbe quindi subire modifiche fino alla fase finale di produzione.

Il distacco da Samsung

Negli ultimi anni, i modelli di Samsung si sono imposti nella fascia alta soprattutto per autonomia e versatilità, grazie a batterie capienti e a una gestione energetica pensata per un uso intensivo. Anche il futuro Galaxy S26 Ultra, secondo i rumor, dovrebbe restare intorno ai 5.000 mAh, senza variazioni rilevanti rispetto alle generazioni precedenti.

Se le indiscrezioni sull’aumento di capacità venissero confermate, Apple si troverebbe in vantaggio sul piano numerico della batteria, superando il principale rivale proprio su uno dei suoi punti di forza storici. Questo dato, però, avrebbe senso soprattutto se accompagnato da un’effettiva stabilità nell’uso quotidiano, legata all’integrazione tra hardware, software e nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Allo stesso tempo, Samsung continuerebbe probabilmente a mantenere un vantaggio in altri ambiti. In particolare, resterebbero centrali il comparto fotografico, con sensori ad altissima risoluzione e zoom più spinti, e la ricarica rapida, che sui modelli Galaxy tende a essere più veloce rispetto agli standard Apple. Anche sul fronte della personalizzazione, Android resterebbe un punto di riferimento per gli utenti più avanzati.

E il modello pieghevole?

Parallelamente ai rumor sul prossimo top di gamma, continua a circolare anche l’ipotesi di un primo iPhone pieghevole in fase avanzata di sviluppo. I leak su 18 e Fold attirano molto l’attenzione e, in verità, si era parlato di una possibile batteria potenziata anche per il modello flip, su cui peraltro Apple starebbe lavorando su questo progetto da anni, ma con tempi più lunghi rispetto ai concorrenti, per risolvere criticità legate a display, cerniere e durata nel tempo.

Per l’iPhone Fold (attenzione: il naming non è ancora deciso), l’azienda sarebbe concentrata soprattutto sulla qualità del pannello flessibile e sulla riduzione dei segni visibili nella piega centrale, aspetti che hanno rappresentato un limite per molti modelli già in commercio. Proprio queste difficoltà tecniche avrebbero rallentato l’arrivo del dispositivo sul mercato.

Al momento, le indiscrezioni collocano un possibile debutto non prima del 2026 o del 2027, con un posizionamento molto alto in termini di prezzo. Non emergono altri dati certi, ma con queste premesse è probabile che anche in questo campo Samsung si troverà di fronte a ostacoli più grandi del previsto.