Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

La violazione a Tata Electronics ha portato sul dark web centinaia di migliaia di file con dati riservati legati ad Apple, tra cui presunte foto di iPhone 18 Pro.

I documenti collegano componenti ai rispettivi fornitori, rivelando dettagli sulla supply chain che potrebbero esporre dipendenze e rischi produttivi.

Apple e Tata hanno avviato verifiche: Tata ha limitato accessi interni e incaricato una società esterna per un'indagine forense mentre l'autenticità resta da accertare.

La violazione informatica subita da Tata Electronics rischia di trasformarsi in uno dei casi più delicati degli ultimi anni per Apple. Tra gli oltre 200.000 file pubblicati sul dark web dal gruppo World Leaks comparirebbero documenti riservati relativi ad iPhone 18 Pro, comprese fotografie dei dispositivi, elenchi di componenti, informazioni sulle aziende coinvolte nella produzione e altro.

La portata della fuga di dati andrebbe quindi ben oltre le consuete indiscrezioni che precedono il lancio di un nuovo iPhone. A essere esposto non sarebbe soltanto l’aspetto del prossimo modello, ma anche una parte della struttura industriale che consente ad Apple di realizzarlo.

La fuga di dati mostra chi produce i componenti di iPhone 18 Pro

Reuters ha esaminato almeno sei file nei quali numerosi componenti destinati ad iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, che potrebbero essere svelati a settembre, vengono associati alle rispettive aziende produttrici. I documenti includerebbero informazioni sui chip della scheda principale, sulle parti della batteria e sui moduli impiegati dal comparto fotografico.

Nel complesso, il materiale descriverebbe centinaia di componenti. L’elemento più sensibile riguarda però il collegamento diretto tra ogni parte e il relativo fornitore, un’informazione che Apple non rende disponibile nel proprio database pubblico.

Le tabelle permetterebbero inoltre di capire quando l’azienda acquista lo stesso componente da più produttori e quando, invece, dipende da un numero ristretto di partner. Nel primo caso, Apple può contare su una maggiore capacità negoziale e limitare i rischi legati a eventuali interruzioni. Nel secondo potrebbero emergere possibili fragilità nella catena di approvvigionamento.

Informazioni di questo tipo potrebbero attirare l’interesse dei concorrenti e degli stessi produttori di componenti. La fuga di dati potrebbe inoltre agevolare le aziende specializzate nella contraffazione dei dispositivi. Per Apple rappresenta soprattutto la perdita di informazioni dal valore strategico, normalmente protette con grande attenzione.

Le foto di iPhone 18 Pro: come sarà?

All’interno delle cartelle dedicate a iPhone 18 Pro sarebbero presenti anche fotografie scattate all’inizio del 2026 in uno stabilimento Tata. Le immagini mostrerebbero un telefono grigio, caratterizzato da una struttura tradizionale, tre fotocamere posteriori e il logo Apple, mentre viene sottoposto a test di caduta.

Diversi file riporterebbero la dicitura “confidential” e nomi in codice interni compatibili con la nuova generazione. Reuters non è riuscita, tuttavia, a identificare con certezza il modello raffigurato. L’ipotesi è che possa trattarsi di esemplari di iPhone 18 Pro.

Neppure l’autenticità dell’intero archivio è stata verificata in modo indipendente. La cautela resta quindi necessaria, soprattutto per le immagini e i video comparsi successivamente sui social. Alcuni contenuti sono stati rimossi dopo essere stati pubblicati da account la cui identità è stata messa in discussione.

Il caso mette sotto pressione il rapporto tra Apple e Tata

Tata Electronics non è un fornitore secondario. L’azienda produce componenti e assembla iPhone per conto di Apple, ricoprendo un ruolo sempre più importante nella strategia con cui il gruppo statunitense sta cercando di ridurre la propria dipendenza produttiva dalla Cina.

Proprio per questo, la violazione mette in discussione un rapporto fondato anche sulla capacità di proteggere progetti non ancora annunciati e informazioni commerciali riservate. Reuters ha riferito che Apple sta analizzando l’accaduto insieme a Tata. Il gruppo indiano avrebbe limitato l’accesso interno ad alcuni sistemi e affidato a una società internazionale lo svolgimento di un’indagine forense.

Né Apple né Tata hanno commentato l’accaduto.