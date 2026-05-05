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Apple non ha ancora confermato nulla, ma diverse indiscrezioni anticipano quando potrebbero arrivare iPhone 18 Pro e il primo foldable.

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Le indiscrezioni puntano al keynote Apple il 9 settembre 2026 per la presentazione dei nuovi iPhone 18, in linea con la tradizione aziendale.

I modelli di punta attesi includono iPhone 18 Pro, Pro Max e un pieghevole, con preordini e vendita poche settimane dopo l'annuncio.

Le novità ipotizzate riguardano chip A20 a 2 nm, display LTPO 120 Hz, fotocamera 48 MP e nuove colorazioni, ma mancano conferme ufficiali.

Apple non ha ancora annunciato la data di presentazione dei prossimi iPhone, ma le indiscrezioni iniziano già a delineare una finestra piuttosto precisa. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i modelli più costosi della futura gamma: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole, indicato da diverse fonti come possibile iPhone Ultra o iPhone Fold.

Quando uscirà iPhone 18?

Secondo le ricostruzioni basate sul calendario abituale di Apple, il keynote potrebbe tenersi mercoledì 9 settembre 2026. La data non è ufficiale, ma viene considerata una delle più plausibili perché in linea con la tradizione dell’azienda, che tende a presentare i nuovi iPhone nella prima metà di settembre, spesso tra martedì e mercoledì.

L’ipotesi di martedì 8 settembre appare meno convincente, considerando che cadrebbe immediatamente dopo il Labor Day statunitense, previsto per lunedì 7 settembre. Restano comunque possibili anche le date del 15 o 16 settembre, sebbene al momento quella del 9 settembre sembri la più accreditata.

La commercializzazione dei nuovi iPhone Pro dovrebbe seguire il classico schema Apple: apertura dei preordini pochi giorni dopo l’annuncio e debutto nei negozi il venerdì successivo. In questo scenario, la finestra più probabile porterebbe a venerdì 18 settembre 2026. In alternativa, il lancio potrebbe slittare al 25 settembre.

Diverso il discorso per il pieghevole. Anche nel caso in cui venisse presentato insieme agli iPhone 18 Pro, il debutto sul mercato potrebbe arrivare più tardi a causa della complessità produttiva legata ai display foldable.

Come sarà iPhone 18?

La gamma iPhone 18 potrebbe rappresentare un cambio di strategia per Apple. Diverse indiscrezioni parlano infatti di una possibile separazione tra modelli premium e versioni più accessibili. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il pieghevole dovrebbero arrivare nell’autunno del 2026, mentre iPhone 18, iPhone 18e e un eventuale nuovo iPhone Air sarebbero attesi nella prima metà del 2027.

Sul piano estetico, iPhone 18 Pro e Pro Max non sembrano destinati a introdurre una rivoluzione rispetto agli attuali modelli Pro. Le indiscrezioni parlano di un design piuttosto familiare, con possibili ritocchi alla Dynamic Island, che potrebbe diventare più compatta.

Tra le novità citate dalle fonti emergono anche nuove colorazioni. Si parla di una variante “Dark Cherry”, con tonalità vicine al vino, oltre a possibili opzioni Light Blue, Dark Gray e Silver. Si tratta comunque di colorazioni ancora in fase di sviluppo.

Le specifiche tecniche di iPhone 18 Pro e 18 Pro Max

Le informazioni tecniche restano, almeno per ora, prive di conferme ufficiali da parte di Apple. I modelli Pro dovrebbero mantenere display da 6,3 e 6,9 pollici con pannelli LTPO OLED a 120 Hz. Sul fronte fotografico si parla invece di una fotocamera principale da 48 MP con apertura variabile, pensata per offrire un controllo più avanzato su luce e profondità di campo.

Il cuore della nuova gamma dovrebbe essere il chip A20, realizzato da TSMC con processo produttivo a 2 nanometri. Le indiscrezioni parlano di miglioramenti sia nelle prestazioni sia nell’efficienza energetica, anche se resta da capire se Apple utilizzerà lo stesso chip su tutta la linea oppure una variante dedicata ai modelli Pro.

Tra le altre possibili novità compaiono il modem C2, una batteria più capiente per iPhone 18 Pro Max e possibili miglioramenti alla connettività satellitare. Per avere certezze, però, bisognerà attendere l’annuncio ufficiale di Apple.