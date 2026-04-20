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Gli iPhone 18 Pro e Pro Max avranno diverse nuove colorazioni e anche una nuova variante inedita che prenderà il testimone dal Cosmic Orange degli iPhone 17 Pro e Pro Max

Apple

iPhone 17 Pro e Pro Max hanno registrato numeri record e, almeno in parte, il merito va anche alla scelta di Apple di introdurre la colorazione Cosmic Orange, diventata un elemento centrale anche della strategia di marketing dell’azienda di Cupertino e subito “copiata” da diversi brand cinesi che, nei mesi scorsi, hanno lanciato diversi smartphone con colorazione arancione.

All’orizzonte c’è ora l’arrivo degli iPhone 18 Pro e Pro Max, attesi per il prossimo mese di settembre. Quest’anno, Apple punta a replicare il successo ottenuto dalla colorazione arancione ma proverà con una nuova tinta. I prossimi top di gamma di Apple, infatti, dovrebbero essere proposti con l’inedita variante Dark Cherry. Questa colorazione non sarà la sola della gamma, naturalmente, ma avrà un ruolo da vera protagonista. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Una nuova colorazione

Ad anticipare questa novità è un report di Macworld che descrive la nuova colorazione Dark Cherry come una “profonda tonalità rosso vino“. Questa nuova versione potrebbe essere posta al centro del marketing con l’obiettivo di supportare al massimo il lancio dei nuovi smartphone e ottenere vendite elevate.

Le altre colorazioni

Apple eliminerà il Cosmic Orange, dopo il successo ottenuto con gli iPhone 17 Pro e Pro Max, e punta a concentrarsi su diverse nuove colorazioni per i prossimi smartphone dell’azienda. Oltre alla versione Dark Cherry, infatti, l’azienda potrebbe arricchire la gamma con un azzurro chiaro, simile al blu nebbia dell’iPhone 17. In aggiunta, ci potrebbe essere spazio per una tonalità grigio scuro e, infine, anche per una versione argento.

Stando alle prime informazioni disponibili in queste ore, Apple non avrebbe ancora preso una decisione definitiva per le tonalità cromatiche dei suoi modelli Pro. Si tratta di una scelta molto importante: come confermato dal Cosmic Orange, infatti, la colorazione può rappresentare un elemento importante nella scelta degli utenti e può anche spingere a effettuare un upgrade anche quando non si ha una reale necessità.

Per questo motivo, l’azienda di Cupertino si prenderà tutto il tempo necessario per fare le necessarie valutazioni prima di prendere una decisione definitiva e avviare la produzione dei suoi smartphone. L’ipotesi più probabile è quella di una gamma composta da 3-4 varianti cromatiche per i modelli Pro con la versione Dark Cherry a ricoprire il ruolo da protagonista, raccogliendo il testimone della versione arancione degli iPhone 17 Pro/Pro Max.

Ricordiamo che l’azienda ha in programma anche il lancio di iPhone Ultra, il primo pieghevole della sua gamma. In questo caso, le indiscrezioni confermano la presenza di colorazioni più “classiche” e in linea con la storia di Apple. Non ci saranno, quindi, soluzioni simili al Cosmic Orange o al futuro Dark Cherry per il primo pieghevole della gamma di Cupertino che, già di per sé, rappresenta una grande novità a cui prestare la massima attenzione.

Ulteriori aggiornamenti sulla questione arriveranno nel corso delle prossime settimane quando Apple prenderà una decisione defintiiva e avvierà la produzione dei suoi nuovi smartphone, che debutteranno nel corso del mese di settembre 2026, seguendo le tempistiche tradizionali dell’azienda di Cupertino.