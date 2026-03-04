Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

Apple ha aggiornato dopo appena un anno il suo iPhone “economico” e per chi guarda soprattutto al prezzo la domanda è inevitabile: iPhone 17e introduce davvero miglioramenti significativi rispetto ad iPhone 16e oppure si tratta di un aggiornamento annuale piuttosto contenuto?

La risposta passa da alcune scelte molto concrete, legate soprattutto all’uso quotidiano. MagSafe torna al centro dell’esperienza, lo spazio di archiviazione di partenza raddoppia e arrivano alcune rifiniture che puntano su durata e fotografia computazionale. Per il resto, Apple non modifica l’impostazione generale del prodotto.

iPhone 17e vs 16e: le specifiche tecniche

Il punto di partenza resta il prezzo: iPhone 17e parte da 729 euro e mantiene quindi la stessa soglia del 16e al lancio. Cambia però la configurazione base. Sul 17e il taglio d’ingresso sale a 256 GB, mentre sul 16e si partiva da 128 GB.

Sul fronte del processore, iPhone 17e adotta il chip A19, mentre iPhone 16e si fermava ad A18. La GPU resta a 4 core e la piattaforma continua a offrire prestazioni di fascia alta, con qualche inevitabile limatura rispetto agli iPhone 17 più costosi.

In parallelo cambia anche il modem. Sul 17e arriva C1X, mentre il 16e montava C1. Apple attribuisce al nuovo modem miglioramenti sia nelle prestazioni sia nell’efficienza energetica, indicando un incremento che può arrivare “fino a 2x” rispetto alla generazione precedente.

Il design e lo schermo di iPhone 17e e di 16e

Qui Apple non cambia rotta. Le dimensioni restano identiche e l’impostazione estetica è la stessa: telaio in alluminio, vetro frontale e posteriore, notch e Face ID. Entrambi i modelli sono certificati IP68.

La differenza immediata riguarda la gamma colori. Il 16e era disponibile soltanto in bianco e nero, mentre il 17e introduce una terza opzione, un rosa tenue.

Anche lo schermo rimane sostanzialmente invariato. Si tratta in entrambi i casi di un OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz, luminosità tipica di 800 nit e picco HDR fino a 1.200 nit. La novità riguarda la protezione frontale: iPhone 17e adotta Ceramic Shield 2. Apple sostiene che il nuovo vetro sia più resistente ai graffi, con un vantaggio dichiarato fino a tre volte rispetto alla generazione precedente.

Quando conviene comprare iPhone 17e?

Il nuovo modello ha senso soprattutto per chi vuole evitare due compromessi piuttosto evidenti del 16e. Il primo riguarda la ricarica wireless senza magneti: con MagSafe, iPhone 17e entra pienamente nell’ecosistema degli accessori magnetici e la ricarica wireless sale a 15 W con supporto Qi2. Sul 16e ci si fermava invece a 7,5 W in Qi.

Il secondo aspetto riguarda la memoria di partenza. I 256 GB del 17e riducono il rischio di restare rapidamente senza spazio, soprattutto per chi scatta molte foto o registra video con frequenza. I 128 GB del 16e, nel 2026, possono risultare piuttosto limitanti.

Quando comprare iPhone 16e?

Il 16e resta interessante quando lo si trova a un prezzo sensibilmente più basso rispetto al 17e. Al netto di MagSafe e dello storage di base, l’esperienza complessiva rimane infatti molto vicina: stesso display, stessa filosofia progettuale, stesso design e lo stesso ingombro in tasca.

Se 128 GB sono sufficienti e l’ecosistema magnetico non rappresenta una priorità, uno sconto significativo può rendere il 16e ancora una scelta sensata.

Da iPhone 16e ad iPhone 17e: conviene il passaggio?

L’upgrade diventa logico soprattutto quando pesano davvero due limiti del modello precedente: l’assenza di MagSafe e lo spazio di archiviazione ridotto.

In caso contrario, la scelta più razionale può essere aspettare oppure puntare a un salto più marcato, magari passando direttamente a un iPhone 17 o attendendo una futura evoluzione della serie “e”.