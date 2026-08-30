Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Gli iPhone 17 sono gli smartphone più venduti al mondo nel secondo trimestre del 2026 mentre il Galaxy S26 Ultra è il primo tra gli Android

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Gli iPhone sono gli smartphone più acquistati al mondo ma anche il Galaxy S26 Ultra si difende molto bene, staccando nettamente tutti i flagship Android e conquistando il titolo di modello più venduto tra tutti gli smartphone dotati del sistema operativo di Google.

La conferma arriva dal nuovo Counterpoint Research’s Global Handset Model Sales Tracker che si concentra sulle vendite di nuovi smartphone nel secondo trimestre del 2026 sul mercato globale.

Il contesto di mercato non è dei migliori, con la crisi delle memorie che sta creando non pochi problemi ai produttori (soprattutto nella fascia bassa) e, di conseguenza, le vendite complessive sono calate dell’11%.

In questo contesto, però, Apple domina, conquistando le prime tre posizioni della classifica degli smartphone più venduti. Ecco la Top 10 aggiornata dei modelli più venduti.

Tutti iPhone sul podio

Il modello più venduto in assoluto nel corso del secondo trimestre del 2026 è stato iPhone 17 che ha raggiunto un market share del 6%. Lo scorso anno, invece, la leadership nel Q2 venne conquistata da iPhone 17 che, però, si dovette accontentare di una quota del 4%.

I numeri, quindi, parlano chiaro. iPhone 17 rappresenta un grande successo per Apple. Sul podio, inoltre, c’è spazio anche per iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro, che conquistano, rispettivamente, la seconda e la terza posizione.

Il Galaxy S26 Ultra guida il mercato Android

La Top 10 degli smartphone più venduti al mondo nel Q2 vede al quarto posto il Galaxy S26 Ultra. Il top di gamma di Samsung ha registrato un ottimo risultato, diventando anche il modello Android più venduto al mondo nel corso del trimestre.

Alle spalle del flagship, invece, troviamo altri due modelli Samsung come A07 4G e A17 5G, che occupano il quinto e il sesto posto della classifica. In settima posizione, invece, c’è iPhone 17e, lanciato nei mesi scorsi e in grado di ritagliarsi uno spazio importante sul mercato.

A completare la Top 10, invece, troviamo il Galaxy A17 4G e il Galaxy S26, unico modello di fascia alta con sistema operativo Android in grado di entrare nella Top 10 insieme a S26 Ultra. A chiudere la Top 10 c’è, invece, iPhone 16, lanciato nel 2024 e ancora in grado di generare ottime vendite.

L’analisi di Counterpoint conferma il divario tra Apple e Samsung e tutti gli altri produttori di smartphone. Nella Top 10 delle vendite globali, infatti, non ci sono modelli di altri produttori. Le prime dieci posizioni della classifica, infatti, vengono divise tra iPhone e Galaxy, con i modelli di Apple che conquistano il podio e con S26 Ultra che si ritaglia un ottimo spazio sul mercato.

La classifica del terzo trimestre, invece, vedrà l’arrivo degli iPhone 18 Pro e Pro Max, che debutteranno ufficialmente nel corso dell’evento in programma il prossimo 9 settembre, insieme al primo iPhone pieghevole. Non ci sarà, invece, iPhone 18: l’erede del best seller iPhone 17 debutterà soltanto a inizio 2027, come confermato da diverse indiscrezioni.