Apple, crolla il prezzo dell'iPhone 17: minimo storico e sconto esagerato

L'iPhone 17 è in promo al minimo storico e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Schermo ProMotion, processore A19 e fotocamere professionali.

Questa settimana di marzo non poteva cominciare in maniera migliore. Su Amazon, infatti, troviamo un’offerta speciale per l’iPhone 17 che fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un super affare. Lo sconto che trovi in pagina ti fa risparmiare poco meno di 100 euro e lo paghi 899 euro. Le condizioni di acquisto vengono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Disponibile anche la funzione Recommerce che valuta il tuo vecchio telefono e ricevi direttamente il valore di permuta. Un’occasione speciale di Amazon che non devi assolutamente farti scappare.

La disponibilità dell’iPhone 17 è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Il nuovo iPhone 17 porta con sé diverse novità tecniche. Apple non solo ha lavorato lato software migliorando tanti piccoli aspetti delle funzioni di iOS, ma anche lato hardware integrando le migliori componenti tecniche del momento.

La scheda tecnica dello smartphone top di Apple si basa su un display ProMotion da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Rispetto ai modelli passati si tratta di un upgrade molto interessante e che porta l’iPhone 17 sullo stesso livello dei principali concorrenti. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo processore A19 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI di Apple che mette a disposizione tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni. La memoria interna è da 256 GB.

Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera Fusion con entrambi i sensori da 48 megapixel. La qualità degli scatti e dei video è professionale e puoi utilizzare lo smartphone anche per i tuo Vlog. Cambia anche la fotocamera frontale: Apple ha dotato l’iPhone 17 di una fotocamera Center Stage da 18 megapixel che rende i selfie di gruppo più semplici.

Chiudiamo con una batteria che dura per tutto il giorno senza troppi problemi. Nella scatola è presente anche il cavo di ricarica USB-C.

