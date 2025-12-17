IPhone 17, minimo storico con l'offerta di Natale di Amazon: compra subito

Michael Derrer Fuchs

L’ultima occasione per acquistare l’iPhone 17 su Amazon in offerta e con la sicurezza che ti venga consegnato a casa entro Natale. Da oggi, infatti, l’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico sul sito di e-commerce. Non si tratta di certo di uno sconto che fa risparmiare centinaia di euro, ma si hanno le garanzie assicurate da Amazon. Non solo: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Condizioni d’acquisto che solamente il sito di e-commerce può assicurare.

Rispetto al modello precedente, l’iPhone 17 porta con sé diverse novità, a partire dallo schermo. Infatti, sullo smartphone è presente un nuovo display da 6,3 pollici molto luminoso e con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz. Nuovo anche il processore: il chip A19 assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione e supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma per l’intelligenza artificiale che ti mette a disposizione diversi strumenti molto utili nella vita di tutti i giorni. Miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria: arrivi a fine giornata senza patemi, anche dopo un utilizzo intenso. Non perdere tempo e approfitta immediatamente della promo Amazon: può terminare da un momento all’altro.

iPhone 17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo per il nuovo iPhone 17. Da oggi trovi lo smartphone top di Apple in promo a un prezzo di 929 euro con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 185,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Se sei abbastanza veloce la consegna è prevista entro Natale. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Non perdere altro tempo e approfittane subito: puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 17: le caratteristiche tecniche

Non un semplice aggiornamento annuale, ma un telefono che si rinnova in molti elementi e che fa un ulteriore salto verso l’intelligenza artificiale. L’iPhone 17 è un telefono pieno di novità e che si rinnova in alcune caratteristiche principali, come ad esempio il display e il processore. Analizziamo le novità e la scheda tecnica dello smartphone Apple in dettaglio.

Partiamo da una delle novità più importanti: l’iPhone 17 non solo si ingrandisce, ma adotta un display nettamente migliore rispetto al passato. Sullo smartphone troviamo uno schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici molto luminoso e con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo molto più fluido soprattutto con le app social, i siti di notizie, i video e i videogame. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield che lo rende anche più robusto. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo processore A19, un chip ad alte prestazioni e che supporta tutte le funzioni di Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata da Apple per i suoi dispositivi mobile. Piattaforma che mette a disposizione diversi strumenti molto utili: crea immagini, traduce in tempo reale oppure puoi perfezionare le foto con lo strumento Ripulisci.

A proposito di immagini, nuovo è anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel per scatti perfetti sia da vicino sia da lontano. È come avere a propria disposizione una vera macchina fotografica con più obiettivi. Per la parte frontale fa il suo debutto la fotocamera Center Stage da 18 megapixel, un sensore che ti segue durante le videochiamate e che rende i selfie di gruppo molto più semplici.

Chiudiamo con la batteria che ti supporta per tutto il giorno e che si ricarica rapidamente grazie alla porta USB-C. Non perdere questa ottima opportunità e acquistalo subito.

