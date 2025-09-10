Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 17 che comprendono il modello base, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air. Schede tecniche e prezzi

In Sintesi

Apple ha lanciato la nuova linea di iPhone 17, che include i modelli standard, Pro e Pro Max, e l’inedito iPhone Air.

La vera novità è il modello Air, un vero top di gamma già considerato come l’iPhone più sottile mai prodotto da Apple.

Apple ha presentato ufficialmente la nuova generazione di iPhone 17 che, come da tradizione, comprende diversi modelli: l’iPhone 17 standard, i due top di gamma iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max e, soprattutto, l’inedito iPhone Air, il dispositivo che segna la fine della linea Plus e inaugura una nuova categoria di smartphone ultrasottili.

iPhone 17, un modello classico ma con tante novità

iPhone 17 raccoglie l’eredità del modello precedente con un design che richiama quello di iPhone 16, introducendo però anche diverse novità.

Lo schermo, ad esempio, arriva fino a 6,3 pollici e adotta per la prima volta la tecnologia ProMotion (con refresh rate a 120 Hz) un sistema finora riservato esclusivamente alla gamma Pro. A protezione dello schermo e del retro del device il Ceramic Shield 2.

Il processore è il chip A19, costruito con processo a 3 nanometri, mentre la memoria interna parte da 256 GB.

Il comparto fotografico è composto dal nuovo sensore principale Fusion Ultrawide da 48 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 12 MP. La fotocamera anteriore è da 18 MP.

Il debutto di iPhone 17 coincide, ovviamente, con l’arrivo ufficiale di iOS 26, caratterizzato da un’interfaccia “Liquid Design” ispirata all’Apple Vision Pro e pensata per garantire un’esperienza visiva più fluida e immersiva.

iPhone 17 è disponibile in cinque colorazioni: lavanda, salvia, azzurro nebbia, bianco e nero, al prezzo suggerito di:

iPhone 17 – 256 GB – 979 euro

iPhone 17 – 512 GB – 1.229 euro

iPhone Air, l’ultrasottile che rivoluziona il catalogo Apple

La novità più significativa della gamma è rappresentata da iPhone Air (in foto), lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple, con uno spessore di soli 5,6 mm. A garantire la massima resistenza a questo device troviamo una struttura in titanio e di nuovo la protezione Ceramic Shield 2.

Il display è da 6,5 pollici e torna anche su questo modello la tecnologia ProMotion. Il processore stavolta è un A19 Pro, lo stesso utilizzato sui modelli di fascia alta, affiancato da tagli di memoria fino a 1 TB.

Altra novità interessante sono i due co-processori dedicati, il chip N1 per le comunicazioni wireless e il chip C1X per la gestione del modem, sviluppati nell’ottica di migliorare le prestazioni del device e ottimizzare l’efficienza energetica.

Il comparto fotografico è essenziale ed è composto da una singola fotocamera posteriore da 48 MP con zoom ottico 2x e stabilizzazione sensor-shift OIS, affiancata da una fotocamera frontale da 18 MP.

Un altro elemento distintivo del modello Air è l’adozione esclusiva delle eSIM, con l’eliminazione del tradizionale slot fisico. La batteria e di soli 3.149 mAh e questo potrebbe sembrare un grosso limite per il device, tuttavia Apple assicura un’intera giornata di autonomia grazie a un’integrazione software e hardware ottimizzata.

iPhone Air sarà disponibile in quattro varianti cromatiche: nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste, al prezzo di:

iPhone Air – 256 GB – 1.239 euro

iPhone Air – 512 GB – 1.489 euro

iPhone Air – 1 TB – 1.739 euro

iPhone 17 Pro e Pro Max, i veri top di gamma di Apple

I due modelli di punta, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, rappresentano la sintesi delle innovazioni di Apple nel segmento premium.

Per questo modello, Apple ha optato anche per un redesign che interessa soprattutto il retro del device con l’introduzione di “plateau posteriore”, un modulo fotografico allungato che occupa il retro del dispositivo.

I display Super Retina XDR, rispettivamente da 6,3 e 6,9 pollici, sono compatibili con ProMotion e sono protetti dal Ceramic Shield 2.

Entrambi i modelli hanno il chip A19 Pro, con opzioni di memoria che arrivano fino a 2 TB sul Pro Max. Interessante notare che grazie alla scocca unibody in alluminio serie 7000 e a una nuova camera di vapore progettata da Apple, questi dispositivi garantiscono anche un’ottima dissipazione del calore.

Il comparto fotografico si compone di tre sensori posteriori da 48 MP, incluso un teleobiettivo con tetraprisma di nuova generazione che raggiunge uno zoom ottico 8x e digitale fino a 40x. La fotocamera anteriore resta da 18 MP.

Per i professionisti della fotografia e del video, Apple introduce il supporto a Dolby Vision HDR 4K a 120 fps, ProRes Log, ACES e, per la prima volta, ProRes RAW e Log 2. Non manca una nuova versione del Photonic Engine, potenziato con algoritmi di intelligenza artificiale, a garanzia di immagini più nitide e naturali anche in condizioni di scarsa luminosità.

Sul fronte dell’autonomia, iPhone 17 Pro Max ottiene per la prima volta una batteria da 5.088 mAh, con ricarica rapida capace di portare il dispositivo al 50% in soli 20 minuti (tramite l’apposito alimentatore USB-C).

I nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max sono disponibili nelle colorazioni arancione cosmico, blu profondo e argento, al prezzo consigliato di: