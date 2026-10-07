IPhone 17, super occasione su Amazon: il prezzo è speciale

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L'iPhone 17 è in offerta su Amazon con uno sconto di 180 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ProMotion da 6,3 pollici, processore A19 e doppia fotocamera posteriore Fusion.

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Con l’uscita dell’iPhone 18 Pro, Apple ha rivisto al rialzo il prezzo di tutti i suoi smartphone, anche dell’iPhone 17. Per chi è alla ricerca di un telefono top di gamma i tempi sono duri, per questo motivo quando si trova una promo, bisogna approfittarne subito, a maggior ragione se riguarda uno smartphone Apple. E proprio l’iPhone 17 è disponibile da oggi su Amazon con uno sconto di 180 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone non c’è molto da dire, se non che si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato, nonostante sia uscito da più di un anno. Dotato di uno schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee e una doppia fotocamera Fusion posteriore. Non farti scappare questa opportunità: può terminare molto presto.

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iPhone 17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie all’offerta Amazon, da oggi trovi l’iPhone 17 a un prezzo di 949 euro con uno sconto di 180 euro su quello di listino (-16%). Sicuramente si tratta di un prezzo elevato, ma è anche la prima vera offerta disponibile sulla piattaforma di e-commerce dopo l’aumento dei prezzi deciso da Amazon qualche settimana fa. Per alleggerire la spesa iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 189,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone Apple è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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iPhone 17: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone Apple si contraddistingue per due caratteristiche: le dimensioni compatte e la grande fluidità nell’utilizzo quotidiano. L’iPhone 17 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion fino a 120Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. A gestire le prestazioni ci pensa il chip A19 che alimenta anche le funzioni di Apple Intelligence come Ripulisci, Traduzione in tempo reale, Strumenti di scrittura e Intelligenza visiva. La memoria interna da 256 gigabyte permette di installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico si compone nella parte posteriore di un sensore principale Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e sulla fotocamera ultra-grandangolare Fusion da 48 megapizel . Per selfie e videochiamate c’è la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che rende più semplici gli scatti di gruppo. Sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro che permette di accedere velocemente alle impostazioni avanzate dell’app Foto per scattare immagini e registrare video come un professionista.

Sul fronte dell’autonomia Apple ha fatto un grande lavoro e arrivi a fine giornata senza troppi patemi. Inoltre, grazie alla presenza della prota USB-C si adatta alla maggior parte dei caricabatteria.

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