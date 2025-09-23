Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

I nuovi iPhone 17 hanno un problema con il Wi-Fi che si disconnette brevemente: ecco cosa sta succedendo e quale potrebbe essere la causa del problema

Apple

In sintesi

Problemi Wi-Fi sui nuovi iPhone 17 : segnalazioni di disconnessioni brevi che influiscono anche su CarPlay, con possibili collegamenti all’uso di Apple Watch abbinati.

: segnalazioni di disconnessioni brevi che influiscono anche su CarPlay, con possibili collegamenti all’uso di Apple Watch abbinati. Possibile soluzione in arrivo: probabile bug software che Apple potrebbe risolvere con il primo aggiornamento iOS 26.0.1.

I nuovi iPhone 17 sono appena arrivati sul mercato. Stando alle segnalazioni da parte dei primi acquirenti, raccolte da MacRumors nel corso di un’indagine, i nuovi smartphone di Apple (compreso l’inedito Air) sembrano avere qualche problema di gioventù. In particolare, molti utenti segnalano delle disconnessioni del Wi-Fi che può influenzare anche il collegamento di CarPlay, che utilizza proprio il Wi-Fi.

In molti casi, inoltre, il problema coinvolge utenti con Apple Watch abbinato allo smartphone. Per il momento, non c’è ancora una risposta ufficiale da parte di Apple che, come vedremo, potrebbe già essere al lavoro per risolvere rapidamente il bug alla base delle disconnessioni del collegamento Wi-Fi.

Cosa sta succedendo agli iPhone 17

Le segnalazioni sono tante e arrivano anche dal forum di supporto di Apple oltre che da Reddit. Tanti utenti, infatti, stanno avendo dei problemi con il Wi-Fi che si disconnette brevemente per riconnettersi in automatico dopo aver sbloccato l’iPhone. Questo problema influenza anche il collegamento di CarPlay, come evidenziato in apertura.

Stando alle segnalazioni degli utenti, il problema del Wi-Fi sembra essere in qualche modo collegato all’Apple Watch abbinato allo smartphone che, quando sbloccato, potrebbe causare la disconnessione. Non ci sono, però, conferme precise in merito.

Ricordiamo che tutti e quattro i nuovi iPhone possono sfruttare il chip N1, una soluzione proprietaria sviluppata da Apple e in grado di gestire sia la connettività Wi-F7 che il Bluetooth 6. Per il momento, Apple non ha fornito alcuna risposta ufficiale sul problema che andrà monitorato con attenzione nel corso dei prossimi giorni.

Problemi hardware o un bug software?

L’ipotesi più accreditata è quella di un bug software e non certo di un malfunzionamento legato all’hardware e al nuovo chip N1. Molto probabilmente, infatti, su alcune unità c’è qualche problema nella gestione software della connessione Wi-Fi che causa le disconnessioni registrate dagli utenti in questi primi giorni di disponibilità.

Apple, quindi, potrebbe risolvere il problema con un semplice aggiornamento software. L’azienda, ricordiamo, sta già lavorando ad iOS 26.0.1, primo update per il sistema operativo con cui i nuovi iPhone 17 hanno debuttato sul mercato. L’aggiornamento potrebbe integrare un fix per risolvere rapidamente i difetti registrati dagli utenti e, in particolare, la questione del Wi-Fi.

Staremo a vedere se ci saranno novità sulla questione e se Apple sarà in grado di risolvere rapidamente il problema per garantire un’esperienza di utilizzo ottimale per tutti i suoi utenti che hanno scelto di acquistare al lancio uno dei modelli della gamma iPhone 17.