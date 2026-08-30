IPhone 17 Pro, prezzo sprofonda al minimo storico: miglior offerta del giorno

Prezzo in picchiata e minimo storico per l'iPhone 17 Pro. Sconto id quasi 200 euro e pagamento in 12 rate a tasso zero.

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Al lancio dei nuovi iPhone manca poco più di una settimana e come capita spesso in questi casi, gli ultimi modelli diventano delle ottime occasioni grazie ai saldi di "fine stagione". Ed è quello che capita oggi con l’iPhone 17 Pro, uno dei modelli più acquistati in questo 2026. Grazie all’offerta lampo di Amazon valida per pochissimo tempo lo trovi con un super sconto di ben 190 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa assicurare. Come capita spesso in queste occasioni le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. Dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro e nuova fotocamera frontale Center Stage. A questo prezzo è un vero best-buy.

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iPhone 17 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno smartphone con pochi eguali sul mercato. Da oggi l’iPhone 17 Pro è disponibile con uno sconto di ben 190 euro su quello di listino e il prezzo scende a 1149 euro (-14%). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero. Il prezzo resta sicuramente elevato, ma si tratta di un prodotto Apple ed è già difficile trovarlo a questo prezzo. Per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, come sempre, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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iPhone 17 Pro: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 17 Pro ha aperto una nuova era per gli smartphone Apple. Prestazioni ancora più elevate, integrazione con l’intelligenza artificiale e un nuovo design che ne caratterizza la parte posteriore. Un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e non potrebbe essere altrimenti.

Per capire tutte le potenzialità dello smartphone basta vedere le caratteristiche tecniche. Partiamo dall’ottimo display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni. Colori realistici e una luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo processore A19 Pro progettato appositamente per Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Cupertino per i suoi smartphone e che mette a disposizione tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni.

Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con tre sensori Fusion Pro da 48 megapixel. Oltre all’obiettivo principale e a quello ultragrandangolare, è presente anche teleobiettivo con lunghezza focale a 200 mm e zoom fino a 8x. Qualità degli scatti e dei video professionale e non a caso l’iPhone 17 Pro è il telefono preferito dai creator per registrare filmati. Novità anche nella parte frontale dove fa il suo debutto la nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. Sulla parte laterale, invece, è presente un tasto a sfioro che ti permette di accedere velocemente alle impostazioni avanzate dell’app fotocamera.

Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno e dotata della porta USB-C per la ricarica rapida.

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