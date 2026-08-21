IPhone 17 Pro, il prezzo sprofonda al minimo storico: sconto esagerato

L'iPhone 17 Pro è in offerta al prezzo più basso di sempre e il prezzo crolla al minimo storico. Lo puoi pagare in 12 o 5 rate a tasso zero.

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Ecco l’offerta per tornare dalle vacanze con un po’ di buon umore in più. Da pochissimo su Amazon trovi l’iPhone 17 Pro al prezzo più basso di sempre e al miglior prezzo web. Il merito è dello sconto di ben 170 euro che ti fa approfittare del minimo storico. Non è tutto: per rendere più agevole il pagamento puoi anche dilazionare la spesa in 12 rate a tasso zero. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa assicurarti. Sul telefono c’è ben poco da dire: si tratta dell’ultima versione del telefono premium di Apple e di uno dei migliori sul mercato. Rispetto al passato troviamo nuove componenti e un design rinnovato della parte posteriore che ha riscosso molto successo. Non perdere altro tempo e approfitta di questa occasione unica: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

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iPhone 17 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi trovi l’iPhone 17 Pro con uno sconto del 13% e il prezzo scende a 1169 euro. Puoi sembrare uno sconto di poco valore, ma è già difficile trovare i telefoni Apple in promo, perlopiù l’ultima versione uscita sul mercato. Il risparmio netto è di 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 97,42 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

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iPhone 17 Pro: le caratteristiche tecniche

Uno degli iPhone più ricercati in questo momento. L’iPhone 17 Pro combina performance da vero smartphone premium a dimensioni piuttosto compatte e che permettono di utilizzarlo con una sola mano. Il tutto con l’affidabilità e l’assistenza che solo Apple sa assicurare.

La scheda tecnica dello smartphone si basa sul display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Un pannello fluido e con una luminosità elevata che lo rende uno dei migliori sul mercato. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo chip A19 Pro progettato da Apple e che supporta tutte le funzioni e gli strumenti di Apple Intelligence che ti semplificano la vita di tutti i giorni. La memoria interna da 256 gigabyte permette di installare tutte le app che vuoi.

Uno dei punti forti è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sistema con tre sensori Fusion Pro da 48 megapixel che assicurano scatti professionali. Il teleobiettivo permette scatti impensabili per gli altri iPhone e hai a disposizione lo zoom più potente di sempre su un telefono Apple. Video e foto hanno una qualità professionale e non a caso l’iPhone 17 Pro è il telefono preferito da creator per creare contenuti. Nuova anche la fotocamera frontale: obiettivo Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. Sulla cornice laterale è presente anche un tasto a sfioro che ti permette di accedere velocemente alle funzioni avanzate della fotocamera.

Novità anche per quanto riguarda l’autonomia. Grazie al nuovo processore e alle ottimizzazioni lato software l’iPhone 17 Pro raggiunge dei livelli di autonomia record per un telefono Apple e completi un’intera giornata senza troppi problemi.

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