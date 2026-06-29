IPhone 17 Pro al minimo storico: a questo prezzo va comprato subito
L'iPhone 17 Pro è disponibile in promo con uno sconto elevato e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.
Il miglior modo per chiudere il mese di giugno è con un’offerta speciale per uno degli smartphone più desiderati di questi mesi. Parliamo dell’iPhone 17 Pro, la versione premium dello smartphone Apple lanciata sul mercato quest’anno. Solo per pochissimi giorni trovi il telefono è in promo su Amazon con uno sconto di poco inferiore ai 100 euro che fa scendere il prezzo al minimo. Le condizioni d’acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’iPhone 17 Pro è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo ProMotion super fluido, comparto fotografico di livello professionale con tre sensori posteriori e prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione. Una vera occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare.
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iPhone 17 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon
Super occasione per l’iPhone 17 Pro. Lo smartphone premium di Apple è disponibile in offerta a un prezzo di 1248,99 euro, con un risparmio di poco inferiore ai 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 249,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un prezzo sicuramente elevato, ma sulla piattaforma di e-commerce è il minimo storico per questo modello. Inoltre, mentre Apple sta aumentando il prezzo di tutti i suoi dispositivi, su Amazon li troviamo ancora al prezzo più basso degli ultimi mesi.
La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi, ma difficilmente resterai deluso da uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato.
iPhone 17 Pro: le caratteristiche tecniche
L’iPhone 17 Pro si posiziona nella fascia altissima del mercato e ci sono pochissimi smartphone che possono competere per prestazioni e per qualità costruttiva.
Partiamo dal design. Apple ha rinnovato profondamente lo stile dei propri telefoni con un design unibody in alluminio forgiato a caldo per assicurare prestazioni top e non soffrire troppo le temperature elevate. Il primo elemento delle scheda tecnica che cattura immediatamente l’attenzione è il display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. La qualità dei colori e il contrasto è da top del settore. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo processore A19 Pro progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e per supportare qualsiasi applicazione. La memoria interna è da 256 gigabyte.
Anche il comparto fotografico è da top del settore. E non a caso questo telefono viene utilizzato da molti creator per registrare video. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera Fusion Pro con tre sensori da 48 megapixel, tra cui un teleobiettivo con zoom ottico 8x. La qualità degli scatti e dei video è di livello professionale ed è come avere 8 obiettivi in tasca. Nuova anche la fotocamera frontale grazie al sensore Center Stage da 18 megapixel che rende più semplici i selfie di gruppo. Sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro che permette di accedere velocemente all’app foto e alle impostazioni professionali.
Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Un vero affare da non farsi scappare.
Ecco altri 5 smartphone in promozione da oggi su Amazon.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.