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IPhone 17 Pro, prezzo crolla al minimo storico: va comprato subito

Da oggi trovi l'iPhone 17 Pro in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito.

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georgeclerk/iStock georgeclerk/iStock

Il meglio che il mondo mobile può offrire in questo momento da oggi in offerta a un prezzo mai visto prima. Il protagonista di una delle migliori promo disponibili da oggi su Amazon è l’iPhone 17 Pro, ultima versione del telefono premium dell’azienda di Cupertino. Trovare in offerta uno smartphone Apple da poco uscito sul mercato è già complicato, per questo motivo bisogna essere rapidi delle poche opportunità che ci offre il web. Da oggi il telefono premium è disponibile su Amazon a un prezzo di 1499 euro, con un risparmio netto di circa 100 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate da 299,80 euro al mese. Si tratta sicuramente di un prezzo molto elevato, ma le occasioni per risparmiare sull’acquisto dell’iPhone 17 Pro sono minime. Non perdere tempo e clicca sul link per accedere immediatamente alla promo di Amazon.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro

1.499,00 €1.589,00 € -90,00 € (6%)

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Acquistando lo smartphone premium di Apple oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni grazie alla spedizione rapida. Come per tutti i prodotti spediti e venduti direttamente da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

iPhone 17 Pro

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iPhone 17 Pro caratteristicheAmazon

L’iPhone 17 Pro è uno smartphone veramente unico in grado di assicurare prestazioni mai viste prime. Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Colori realistici e una qualità delle immagini impareggiabile. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione e il multitasking non è certo un problema. Supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma con intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda di Cupertino che mette a disposizione tanti strumenti avanzati che semplificano la vita di tutti i giorni. La memoria interna da 512 gigabyte permette di installare tutte le app che vuoi.

Una delle grandi differenze rispetto al passato è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto un nuovo sistema di fotocamere Fusion Pro che assicura scatti e video professionali. Nella parte posteriore trovi tre sensori da 48 megapixel con nuovo teleobiettivo con zoom 8x di qualità ottica. Nella parte frontale, invece, è presente la nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel che rende più semplici i selfie.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia senza precedenti anche grazie all’ottimizzazione software. Uno smartphone veramente unico che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

iPhone 17 Pro

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