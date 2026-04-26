IPhone 17 Pro, sconto speciale su Amazon e minimo storico

Lo smartphone premium di Apple è disponibile in promo con uno sconto mai visto prima e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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Le offerte della Tech Week di Amazon riguardano anche i prodotti Apple e da oggi troviamo in offerta uno dei dispositivi della mela morsicata più amati. Parliamo dell’iPhone 17 Pro, ultima versione dello smartphone premium di Apple e disponibile a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto in pagina risparmi quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per il sito di e-commerce si tratta del minimo storico e fai un ottimo affare. Sulle caratteristiche di questo telefono c’è ben poco da dire, a bordo trovi le migliori componenti del momento, a partire da un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro e un comparto fotografico professionale. Non farti sfuggire questa opportunità e clicca sul link qui in basso.

iPhone 17 Pro

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iPhone 17 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’iPhone 17 Pro è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 1249 euro, con un risparmio netto su quello di listino di quasi 100 euro. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 249,80 euro al mese. Si tratta sicuramente di una spesa elevata, ma parliamo dell’ultima versione dello smartphone Apple ed è già complicato trovarlo in promo.

La disponibilità dello smartphone è immediata e puoi anche acquistare la versione con colore "Arancione cosmico" tra le più virali di quest’anno. Lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro: le caratteristiche tecniche

Un ulteriore salto avanti tecnologico per lo smartphone premium di Apple. L’iPhone 17 Pro si presenta con un design rinnovato nella parte posteriore (con le tre telecamere poste a triangolo) e con nuove componenti che assicurano prestazioni fulminee.

La scheda tecnica dello smartphone si basa sul display ProMotion da 6,3 pollici con risoluzione FHD e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore A19 Pro che non solo supporta Apple Intelligence, la piattaforma dedicata all’AI di Apple, ma permette di utilizzare qualsiasi applicazione senza troppi problemi. I rallentamenti nel multitasking sono solamente un lontano ricordo. A bordo trovi 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico fa un ulteriore step in avanti rispetto al passato. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensori Fusion Pro. Oltre alla fotocamera principale da 48 megapixel e all’obiettivo ultragrandangolare sempre da 48 megapixel, c’è anche un teleobiettivo Fusion con zoom ottico fino a 8x. Nuova anche la fotocamera frontale. Troviamo il sensore Center Stage da 18 megapixel che rende più semplici i selfie di gruppo.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia senza precedenti e che, grazie alla porta USB-C, si ricarica in meno di un’ora. Uno smartphone con pochi rivali, da oggi a un prezzo mai visto prima

iPhone 17 Pro