IPhone 17 Pro Max, prezzo in picchiata su Amazon: sconto mai visto prima

Se c’è uno smartphone che in questi giorni sta riscuotendo un ottimo "successo" su Amazon, è sicuramente l’iPhone 17 Pro Max. L’ultima versione del telefono premium di Apple è tra i più acquistati sul sito di e-commerce e uno dei regali per Natale più richiesti. E su Amazon è disponibile anche a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto di quasi 150 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni che trovi solo sul sito di e-commerce.

Per quanto riguarda lo smartphone c’è ben poco da dire. Si tratta di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato, e lo dimostra anche il prezzo decisamente elevato. Rispetto al modello precedente, ci sono delle novità molto interessanti, a partire dal nuovo processore A19 Pro che assicura prestazioni uniche e dalla tripla fotocamera posteriore con sensori Pro Fusion che si adattano a qualsiasi situazione e ti permettono di scattare foto perfette. Non perdere questa opportunità, può terminare da un momento all’altro.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max: offerta, prezzo, sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPhone 17 Pro Max. L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è disponibile in offerta a un prezzo di 1349 euro, grazie allo sconto di quasi 150 euro che trovi nella pagina prodotto. Il prezzo è sicuramente elevato, ma si tratta di un telefono Apple uscito sul mercato da pochissimo tempo ed è già tanto trovarlo a questo prezzo. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 269,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un modo per diminuire l’esborso iniziale.

Il telefono è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. A disposizione c’è anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni direttamente il valore di permuta.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 17 Pro Max si posiziona nella fascia altissima del mercato, e non potrebbe essere altrimenti. Lo testimonia una scheda tecnica senza punti deboli e composta da componenti di ultimissima generazione. Le novità rispetto al modello precedente sono tante, a partire da un design completamente rinnovato nella parte posteriore. Realizzato in un design unibody in alluminio forgiato a caldo che assicura prestazioni eccezionali. E le fotocamere sono posizionate in maniera differente per ottenere il massimo.

Passando agli aspetti tecnici, l‘iPhone 17 Pro Max è equipaggiato con uno schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz. La prima novità importante è la presenza del processore A19 Pro che, oltre ad assicurare prestazioni esagerate, supporta Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda di Cupertino per i dispositivi mobile. Mette a disposizione tanti strumenti utili, tra cui alcuni per l’editing fotografico.

A proposito di fotocamere, l’iPhone 17 Pro Max ha un comparto fotografico completamente nuovo. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera composta da sensori Pro Fusion da 48 megapixel. Oltre a quello principale, c’è un obiettivo ultra-grandangolare con lunghezza focale da 13 mm per le foto macro e un teleobiettivo con zoom ottico fino a 8x, il più potente mai visto su un iPhone. Nuova anche la fotocamera frontale. L’obiettivo Center Stage da 18 megapixel rende i selfie di gruppo ancora più semplici e ti segue in ogni movimento. È come avere con sé una macchina fotografica con diversi obiettivi intercambiabili.

Chiudiamo con la batteria, che è la più grande mai avuta da un iPhone e che assicura un’autonomia mai vista prima. Non farti sfuggire questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

iPhone 17 Pro Max