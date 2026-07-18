IPhone 17 Pro Max scende al minimo storico: il prezzo crolla su Amazon

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Il telefono più desiderato a un prezzo mai visto prima. L’offerta shock del weekend riguarda l‘iPhone 17 Pro Max che troviamo su Amazon con uno sconto di 200 euro e il prezzo scende al minimo storico. Un’occasione unica per acquistare uno dei migliori telefoni disponibili ora sul mercato a un prezzo mai visto prima e con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il costo resta sicuramente elevato, ma per un telefono Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo ProMotion da 6,9 pollici super fluido, prestazioni fulminee e per finire anche una super batteria che dura per tutto il giorno. Il miglior iPhone disponibile sul mercato a un prezzo mai visto prima.

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iPhone 17 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Scende al minimo storico il prezzo dell’iPhone 17 Pro Max e diventa il vero best-buy del giorno. Da oggi è disponibile a un prezzo di 1299 euro con uno sconto di quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 259,80 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone Apple è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, Non perdere altro tempo e approfittane immediatamente.

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iPhone 17 Pro Max: le caratteristiche tecniche

Con l’iPhone 17 Pro Max Apple ha fatto un ulteriore salto in avanti, migliorando singoli aspetti e rendendolo uno dei migliori smartphone sul mercato.

La scheda tecnica si basa sull’ottimo display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione elevatissima. I colori sono realistici e lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore A19 Pro che supporta anche le funzioni avanzate di Apple Intelligence, la piattaforma con tutti gli strumenti AI sviluppati dagli ingegneri di Cupertino. La memoria interna da 256 gigabyte ti permette di salvare tutti i documenti che vuoi.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con tre sensori Pro Fusion da 48 megapixel. Oltre all’obiettivo principale e a quello ultragrandangolare, è presente anche un teleobiettivo con zoom ottico 8x. È come avere in tasca una macchina fotografica professionale. Nella parte frontale è presente la nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel che rende i selfie più semplici. Sulla scocca è presente anche il tasto a sfioro che ti permette di accedere immediatamente alle impostazioni avanzati dell’app Fotocamera.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

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Ecco 5 smartphone in offerta da oggi su Amazon

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