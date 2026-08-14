IPhone 17 Pro Max, crollo del prezzo e maxi sconto: affare su Amazon

L'iPhone 17 Pro Max è in offerta su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare ben 150 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Super prestazioni e fotocamera professionale.

Il meglio che possa offrire in questo momento il mercato a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell’iPhone 17 Pro Max, la versione extra large dello smartphone premium di Apple disponibile da oggi su Amazon con un ottimo sconto di quasi 150 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. Per un prodotto Apple di ultima generazione si tratta di un’ottima occasione e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per rendere ancora più leggero il pagamento. Sul telefono c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori sul mercato. Dotato di una scheda tecnica speciale: schermo ProMotion da ben 6,9 pollici con refresh rate elevatissimo, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo ancora più semplici. Una vera occasione che non devi farti scappare: le scorte sono limitate.

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iPhone 17 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima su Amazon per l’iPhone 17 Pro Max. Da oggi il telefono premium di Apple è disponibile con un ottimo sconto di quasi 150 euro e il prezzo scende a 1356 euro. Un costo sicuramente elevato, ma trovare l’ultima versione premium dell’iPhone in promo è di per sé una rarità. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 271,20 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi direttamente a casa dopo Ferragosto. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

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iPhone 17 Pro Max: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 17 Pro Max rispecchia fedelmente la filosofia Apple "l’iPhone più potente mai visto prima". Un vero mostro di potenza dotato delle migliori componenti del momento, a partire dall’ottimo display. Sullo smartphone, infatti, troviamo uno schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Il processore è una garanzia: il nuovo chip A19 Pro prodotto direttamente da Apple assicura prestazioni fulminee e supporta anche le funzioni avanzate di Apple Intelligence. La memoria interna di 256 gigabyte permette di installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente la tripla fotocamera Pro Fusion con tre sensori da 48 megapixel, compreso il teleobiettivo con zoom 5x. Un comparto fotografico di altissimo livello e che ti permette di scattare ottime foto e di registrare in altissima risoluzione in qualsiasi situazione, anche quando c’è pochissima luce. Nuova anche la fotocamera frontale: il sensore Center Stage da 18 megapixel permette selfie di gruppo molto più semplici. Sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro per accedere velocemente alle impostazioni avanzate della fotocamera.

Novità anche per la batteria che permette di utilizzare il telefono per un intero giorno senza troppi pensieri, per un’autonomia mai vista prima su un iPhone.

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