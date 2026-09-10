IPhone 17 Pro Max, prezzo in picchiata e minimo storico: va comprato subito

Michael Derrer Fuchs

L’iPhone 18 Pro è stata appena presentato e come capita spesso in queste situazioni, l’ultimo modello diventa molto appetibile grazie ai "saldi di fine stagione". Ed è quello che accade con l’iPhone 17 Pro Max, la versione extra large del telefono premium di Apple. Grazie alla promo lampo disponibile oggi risparmi quasi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni di acquisto che solo il sito di e-commerce sa offrire. Lo smartphone, nonostante sia uscito sul mercato da un anno, resta uno dei migliori sul mercato. Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e una tripla fotocamera posteriore di livello professionale e amata dai content creator. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne subito.

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iPhone 17 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo per l’iPhone 17 Pro Max. Con la promo disponibile oggi il prezzo scende a 1299 euro con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 259,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni garantiti da Amazon.

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iPhone 17 Pro Max: le caratteristiche tecniche

Non è uno smartphone come tutti gli altri ed è anche uno dei più venduti in Italia negli ultimi 12 mesi. L’iPhone 17 Pro Max è quanto di meglio possa offrire il mercato, il connubio perfetto tra stile, prestazioni e funzionalità.

Lo smartphone Apple si basa su un display ProMotion da 6,9 pollici con risoluzione elevatissima e refresh rate fino a 120 Hz. Un pannello extra-large con cui puoi vedere tutto quello che vuoi, anche film e serie TV. Le prestazioni, invece, sono assicurate dall’ottimo processore A19 Pro progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e supporta gli strumenti e le funzioni avanzate di Apple Intelligence. La memoria interna di 256 gigabyte offre abbastanza spazio per installare e salvare tutto quello che vuoi.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti di questo telefono. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensori Pro Fusion da 48 megapixel, tra cui un teleobiettivo con zoom 8x. Un sistema di fotocamere molto versatile e che si adatta a qualsiasi situazione. L’iPhone 17 Pro Max è anche uno dei telefoni più utilizzati per i video e i contenuti sui social. Nuova anche la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che rende più semplici i selfie di gruppo. Sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro che permette di accedere velocemente alle funzioni avanzate della fotocamera.

Migliorata l’autonomia che ti accompagna per tutto il giorno anche con un utilizzo intenso.

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