IPhone 17 Pro Max scende al minimo storico: va comprato oggi

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Il miglior iPhone di sempre al miglior prezzo mai visto su Amazon. Stiamo parlando dell’iPhone 17 Pro Max, la versione extra large del telefono premium di Apple. Grazie alla promo disponibile da oggi su Amazon lo trovi al minimo storico e con uno sconto di circa 110 euro. Un prezzo sicuramente elevato, ma per un telefono Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione unica. Per alleggerire l’esborso iniziale hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro e tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Ottima anche la batteria che dura per tutto il giorno.

iPhone 17 Pro Max

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iPhone 17 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per l’iPhone 17 Pro Max. Lo smartphone premium di Apple è disponibile a un prezzo di 1379,49 euro con uno sconto di poco più di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 275,90 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il prezzo è sicuramente elevato, ma parliamo di uno dei migliori telefoni disponibili al momento sul mercato, e anche uno dei più ricercati.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa promo e approfittane ora.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max: le caratteristiche tecniche

Un iPhone con queste caratteristiche non lo si è mai visto prima. Non si tratta di un’esagerazione, ma basta vedere la scheda tecnica per capire il salto in avanti rispetto al passato. Partiamo dal primo elemento, quello che salta immediatamente all’occhio: il display. Lo smartphone è dotato di uno schermo ProMotion da 6,9 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. Un display immersivo con cui poter fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV al lavorare a documenti di lavoro. Le prestazioni sono fulminee grazie al processore A19 Pro supportato da ben 256 gigabyte di memoria interna. Un’altra particolarità dello smartphone è il guscio unibody in alluminio forgiato a caldo che ottimizza le prestazioni.

Il comparto fotografico è da primo della classe, e non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera Fusion da 48 megapixel, con sensore principale, obiettivo ultragrandangolare e teleobiettivo con zoom di qualità ottica 8x. Nuova anche la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che rende più semplici i selfie di gruppo. Si tratta del miglior sistema di fotocamere mai visto su un iPhone, pensato appositamente per i creator e per chi ama scattare le foto in modalità professionale. Sulla scocca laterale è presente anche il tasto a sfioro che permette di accedere direttamente alle fotocamere di sbloccare funzioni professionali.

Essendo il più grande iPhone di sempre è anche l’iPhone con la batteria più grande. L’autonomia non è un problema e copri un’intera giornata senza troppi patemi. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire, da oggi a un prezzo mai visto prima.

iPhone 17 Pro Max