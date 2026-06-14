IPhone 17, minimo storico e prezzo in picchiata: va comprato subito

Da oggi trovi l'iPhone 17 in offerta al minimo storico e fai un super affare. Schermo ProMotion, doppia fotocamera Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage.

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I saldi estivi arrivano in anticipo su Amazon e riguardano alcuni dei dispositivi più amati dagli utenti. Non si tratta di un’esagerazione, ma basta vedere l’ottima promo disponibile da oggi per l’iPhone 17, uno dei telefoni più desiderati degli ultimi mesi. Grazie alla promo lampo disponibile oggi risparmi poco più di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’iPhone 17 rappresenta la nuova generazione di smartphone Apple dotata di un display più fluido e luminoso e soprattutto di un nuovo comparto fotografico, con una doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore che assicura immagini e video di qualità professionale. Ottima anche l’autonomia con una batteria che dura per tutto il giorno.

iPhone 17

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iPhone 17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte del giorno e che devi cogliere al volo. L’iPhone 17 è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto che fa scendere il prezzo a 869 euro e risparmi 110 euro su quello di listino. Può sembrare uno sconto contenuto, ma si tratta dell’ultima versione dello smartphone Apple ed è già complicato trovarlo in promo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è giù disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei prodotti venduti e spediti da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

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iPhone 17: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone pieno di novità. Con l’iPhone 17 Apple ha fatto un deciso salto in avanti tecnologico portando tante novità con componenti più performanti e funzionalità innovative.

La prima novità che salta immediatamente all’occhio è il display. Sull’iPhone 17 troviamo uno schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate che raggiunge i 120 Hz con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio social, app di streaming e videogame. Ottima anche la luminosità e i colori sono super realistici. Le prestazioni sono assicurate dal processore A19 che supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma che mette e a disposizione degli utenti tanti strumenti con intelligenza artificiale integrata e che ti semplificano la vita di tutti i giorni. La memoria interna è da 256 gigabyte e ti permette di salvare e installare tutto quello di cui hai bisogno.

Un’altra novità è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera Fusion con sensore principale da 48 megapixel e obiettivo ultragrandangolare sempre da 48 megapixel. Nuova è anche la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che permette selfie di gruppo più semplici. La qualità degli scatti e dei video è di livello professionale e sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro che permette di accedere velocemente all’app Fotocamera e alle funzioni avanzate.

Miglioramenti anche sul fronte dell’autonomia, con una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Un’offerta lampo che non devi assolutamente farti scappare

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