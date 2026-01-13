IPhone 17, prezzo in picchiata: minimo storico su Amazon

L'iPhone 17 è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto che ti fa approfittare del minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Approfitta dell'occasione lampo.

georgeclerk/iStock

L’occasione del giorno riguarda uno degli smartphone più amati e richiesti dagli utenti. Parliamo dell‘iPhone 17, ultima versione del telefono top di gamma di Apple. Su Amazon, infatti, è disponibile in promo al minimo storico con uno sconto abbastanza interessante che permette di risparmiare decine di euro. Non si tratta di un’offerta shock, ma per trattarsi di un telefono Apple lanciato sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione che non si deve assolutamente farsi sfuggire. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e diminuire l’esborso iniziale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l’iPhone 17 è quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento. Uno smartphone top, con componenti di ultimissima generazione e che assicurano prestazioni esagerate. Rispetto al modello precedente le novità sono interessanti, a partire da uno schermo più grande e un nuovo processore ancora più performante. Puoi anche scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 17

iPhone 17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uscito da pochissimi mesi, l’iPhone 17 è ancora uno degli smartphone più difficili da trovare in promo. Per questo motivo bisogna approfittare subito dell’offerta disponibile oggi. Trovi il telefono premium di Apple a un prezzo di 929 euro con un risparmio che ti fa approfittare del minimo storico. Non si tratta di uno sconto stellare, ma puoi aggiungere la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 185,80 euro al mese a tasso zero.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre i quattordici giorni assicurati da Amazon. Inoltre, per l’acquisto di questo telefono è disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio telefono e ricevi direttamente il valore di permuta.

iPhone 17

iPhone 17: le caratteristiche tecniche

Il meglio che il mondo mobile può offrire in questo momento. L’iPhone 17 si posiziona nella fascia altissima del mercato e non potrebbe essere altrimenti. Rispetto al modello precedente le novità sono tante e riguardano tanti piccoli (o grandi) aspetti tecnici.

Partiamo dalla prima novità, anche la più sostanziale rispetto al passato. L‘iPhone 17 cresce di dimensioni con il nuovo display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion che porta il refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore A19 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma per l’intelligenza artificiale che mette a disposizione tanti ottimi strumenti che ti semplificano la vita quotidiana e rendono le immagini ancora più belle.

A proposito di immagini, sull’iPhone 17 troviamo una doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e una nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel con cui è più semplice fare selfie di gruppo. Un miglioramento netto per il comparto fotografico rispetto al recente passato. Apple mette a disposizione anche tanti strumenti per la fase di editing per rendere ogni foto un vero capolavoro.

Sulla scocca trovano posto sia il tasto Azione per accedere velocemente alle funzioni che utilizzi maggiormente, sia il tasto a sfioro per utilizzare la fotocamera come un professionista. Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna tranquillamente per tutto il giorno. E grazie alla porta USB-C ricaricarlo è molto più semplice e veloce.

iPhone 17

