IPhone 17, crolla il prezzo su Amazon: sconto esagerato e minimo storico

Da oggi trovi l'iPhone 17 al prezzo più basso di sempre e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Ottime prestazioni e doppia fotocamera Fusion.

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Torna di nuovo in offerta lo smartphone più desiderato degli ultimi mesi. Parliamo dell’iPhone 17, l’ultima versione del telefono top di gamma di Apple. Grazie alla promo lampo di oggi è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e lo paghi 899 euro. Si tratta del punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Condizioni che solo Amazon sa offrirti. Il prezzo non è sicuramente alla portata di tutti, ma per un telefono Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Clicca su questo link e accedi direttamente all’offerta.

iPhone 17

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Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Apple e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene effettuata la consegna.

iPhone 17

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L’iPhone 17 è uno smartphone che nasconde pochissimi segreti. Uno dei telefoni più recensiti in questi mesi e che ha mostrato tutte le sue potenzialità. Rispetto al modello precedente Apple ha fatto un deciso salto in avanti integrando nuove componenti. A partire dal display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Rispetto al modello precedente non è solamente più grande, ma anche più fluido, soprattutto con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo chip A19 che supporta Apple Intelligence (la piattaforma che mette a disposizione tanti strumenti AI) e ottimizza il consumo della batteria. La memoria interna è da ben 256 gigabyte.

Un’altra delle novità dell’iPhone 17 è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensori Fusion da 48 megapixel, sia per quello principale sia per l’ultragrandangolare. Così come è nuova la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che semplifica i selfie di gruppo. Un sistema di fotocamere versatile e supportato anche dal tasto a sfioro presente sulla scocca che permette di accedere velocemente alle funzioni avanzate della fotocamera.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno, anche grazie alle ottimizzazioni software dell’ultima versione di iOS.

iPhone 17

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