IPhone 17, prezzo crolla al minimo storico: sconto mai visto prima

L'iPhone 17 è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri l'offerta e approfittane subito.

Come iniziare al meglio il mese di febbraio? Con un’offerta speciale che solo Amazon sa offrirti. Da oggi sul sito di e-commerce è disponibile l’iPhone 17 al prezzo più basso di sempre e approfitti di un’occasione unica. Grazie allo sconto presente nella pagina prodotto risparmi decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. In questo modo la spesa viene dilazionata nel tempo e non sei costretto a pagare tutto in un’unica soluzione.

Sullo smartphone c’è ben poco da dire. Parliamo di uno dei migliori dispositivi presenti sul mercato e dotato di componenti e tecnologie innovative. Nuovo schermo ProMotion che assicura una maggiore fluidità, processore A19 che supporta tutte le principali applicazioni e una doppia fotocamera Fusion con cui scattare foto perfette in ogni situazione. Migliorata anche la batteria rispetto al passato: dura per tutto il giorno e non devi ricaricarla in continuazione. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

iPhone 17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Solo per pochissimo tempo continua l’ottima promo disponibile per l’iPhone 17. L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo a 929,49 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 185,90 euro al mese a tasso zero. Opportunità che solo il sito di e-commerce offre.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Per l’iPhone 17 è disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni il valore di permuta. Non perdere questa ottima occasione: può terminare da un momento all’altro.

iPhone 17: le caratteristiche tecniche

Con l’iPhone 17 Apple fa un ulteriore passo in avanti e porta anche nella "versione base" del suo smartphone top alcune caratteristiche riservate finora solo alla versione Pro.

Come ad esempio il display. Sull’iPhone 17, infatti, fa il suo debutto lo schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido con le app social e i videogame. Ottime anche le prestazioni grazie alla presenza del nuovo processore A19 che supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma AI di Apple che mette a disposizione tanti strumenti utili che ti semplificano la vita quotidiana. Ad esempio, ti aiuta a scrivere le e-mail, riassume documenti, traduce intere frasi e tantissimo altro.

Altra novità rispetto al modello precedente è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una coppia di fotocamere Fusion (principale e ultragrandangolare) per scatti perfetti in ogni situazione. Non mancano filtri e opzioni per il foto editing che rendono ogni immagine un capolavoro. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla nuova fotocamera frontale Center Stage che migliora i selfie di gruppo. Sulla scocca presente anche un tasto a sfioro con cui accedere velocemente alle impostazioni professionali della fotocamera.

Chiudiamo con la batteria con cui completi un’intera giornata senza troppi problemi e con la porta di ricarica USB-C ricaricare il telefono è molto più semplice e immediato.

