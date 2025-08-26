Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

In sintesi

Apple lancerà a settembre i nuovi iPhone 17 con la variante Air più sottile, display 120 Hz e RAM fino a 12 GB.

Tante novità hardware, già viste su Android: vapor chamber, batteria più capiente e fotocamere più grandi sui modelli Pro.

Come ogni anno, c’è grande attesa per l’arrivo dei nuovi iPhone. Apple ha in programma, nel corso del mese di settembre, il lancio dei nuovi iPhone 17 con la novità della variante Air che sostituirà quella Plus, proponendo una scocca con spessore ridotto e un peso contenuto.

I nuovi smartphone introdurranno diverse novità ma alcune sono già disponibili da tempo su dispositivi Android. Non c’è nulla di rivoluzionario ma, su diversi aspetti hardware, Apple si sta per allineare ai prodotti Android.

A fare il punto sulla questione è un interessante approfondimento del magazine Mashable che confronta le novità dei nuovi iPhone 17 con quanto già disponibile oggi sul mercato, acquistando un dispositivo Android.

Le “novità” degli iPhone 17

Partiamo proprio da iPhone 17 Air. Lo smartphone “super-sottile” non è una novità assoluta per il mercato grazie a Samsung che, nei mesi scorsi, ha svelato il Galaxy S25 Edge che sarà, però, leggermente più spesso rispetto al modello di Apple (5,5 mm contro 5,8 mm).

Un’altra “novità” dei nuovi smartphone Apple sarà il modulo delle fotocamere posteriori dei modelli Pro che crescerà di dimensioni, arrivando a occupare quasi tutta la parte alta della backcover, con una soluzione di design già vista su molti altri smartphone Android.

Per migliorare il raffreddamento, inoltre, gli iPhone 17 introdurranno una vapor chamber pensata per garantire una maggiore efficienza nello smaltimento del calore del chip. Il sistema, anche in questo caso, non è una novità per il settore smartphone e si è già dimostrato molto efficace.

Da segnalare anche l’introduzione del display a 120 Hz per i modelli che non appartengono alla gamma Pro. Si tratta di una novità attesissima: finalmente, il modello base della gamma iPhone non sarà più limitato a 60 Hz ma potrà contare sui 120 Hz.

I nuovi iPhone, inoltre, seguiranno l’esempio degli smartphone Android per quanto riguarda la memoria RAM con il passaggio a 12 GB di RAM, almeno per i modelli Pro. Anche per via dell’AI, 8 GB di memoria RAM non bastano più, soprattutto considerando il costo degli smartphone.

Un altro elemento molto diffuso tra gli smartphone Android è la batteria da 5.000 mAh, capacità della batteria del Galaxy S25 Ultra. Anche iPhone 17 Pro Max, finalmente, farà il “salto” con un sostanziale miglioramento rispetto all’attuale batteria da 4.685 mAh utilizzata dal 16 Pro Max.

Quando arrivano i nuovi iPhone 17

I nuovi iPhone 17 sono a un passo dal debutto. Gli smartphone saranno svelati, infatti, nel corso del mese di settembre. La data ufficiale dovrebbe arrivare a giorni e il lancio globale sarà completato nel corso della seconda metà del prossimo mese.